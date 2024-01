Quarantenne in arresto per detenzione di stupefacenti 

Operazione antidroga dei carabinieri del radiomobile di Iglesias: un 40enne di Portoscuso è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonostante si trovasse ai domiciliari per lo stesso reato. L’intervento è scattato alle 3.30 di ieri: i militari hanno atteso che nell’appartamento delle case popolari, residenza di Emanuele Cacciarru entrasse un presunto acquirente. Approfittando dell’apertura della porta, i carabinieri sono riusciti a introdursi nell’abitazione, rinvenendo 5 grammi di cocaina e 3 di eroina, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e bilancia elettronica. Dopo la convalida dell’arresto, la direttissima. Ottenuti i termini a difesa, il processo è stato rinviato all’11 gennaio. (a. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA