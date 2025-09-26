Quarantenne in arresto dopo il tentato furto al supermercato 

Quando il direttore del centro commerciale l’ha notata uscire con uno zainetto pieno di merce, ha cercato di fermarla ma come risposta avrebbe ricevuto solo minacce. È stata arrestata con l’accusa di rapina impropria una 40enne di Carbonia, già nota alle forze dell’ordine, Valeria Piras. Ieri mattina attorno alle 9 si è recata in un supermercato alla periferia nord della città e avrebbe iniziato a riempire il suo zainetto di merce e prodotti, per un valore totale di circa cento euro. Commessi e addetti alla sicurezza avrebbero notato immediatamente i suoi movimenti sospetti. Quando la donna ha cercato di abbandonare il centro commerciale evitando però prima di pagare la merce, è stata raggiunta da un responsabile di sede. Nel frattempo era partita la telefonata al Commissariato. Invece di restituire i prodotti, la donna, e qui starebbe la tipologia di reato considerata rapina impropria, avrebbe iniziato a inveire contro il dipendente, sino a minacciarlo. All’arrivo degli agenti, la 40enne è stata fermata e condotta in Commissariato. Dopo il nullaosta giunto dalla Procura di Cagliari, è stata dichiarata in arresto. Questa mattina, accompagnata dagli agenti, comparirà in Tribunale per la convalida del provvedimento e per gli altri eventuali adempimenti che stabilirà il giudice. (a. s.)

