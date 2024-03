Quarant’anni dopo risuona al telefono la voce della paura 

Un pugno allo stomaco. La voce ferma e risoluta, seppur vecchia di quarant’anni, non cancella la tensione di quegli attimi e della trattativa tra Gerolamo Devoto e i banditi che lo chiamano per il fratello Gigino, l’imprenditore nuorese finito nelle mani dei sequestratori a metà anni Ottanta e liberato il 7 dicembre 1985, dopo 203 giorni di prigionia. Un dialogo inedito, l’intercettazione di una telefonata dei sequestratori, ieri a Nuoro ha aperto la presentazione del libro “Prigioniero del mio nome. Cronistoria di un doppio sequestro di persona” scritto da Riccardo Devoto e dal giornalista Michele Tatti. All’ExMè la sala è stracolma, non tutti riescono a entrare e seguire una vicenda che ha segnato la città e la Barbagia. Tatti, ripercorrendo quel clima dell’Anonima sequestri, ha fotografato il motivo per il quale ancor oggi a Nuoro gli imprenditori hanno deciso di non investire. «La nostra risposta è questa: la somma concordata è pronta, e la potete prendere quando volete, la consegneremo ad una persona di nostra e vostra fiducia». Gerolamo Devoto, padre di Riccardo sfuggito a sua volta giovanissimo al sequestro, risponde così ai sequestratori: «Siamo alla pari, voi avete Gigino e noi abbiamo i denari». Don Francesco Mariane ha proposto di intitolare una via ad ogni sequestrato. (f. le.)

