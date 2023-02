Quarant’anni di sane risate “in limba” 

Franco Bayre ha 70 anni, è un uomo poliedrico, con una vasta gamma di talenti e interessi. È il fondatore e il presidente della compagnia teatrale “Joseph Theatrum Caputerra”, nonché autore, attore e coreografo delle opere rappresentate. «Ho una passione viscerale e forse, tenuto conto che mia madre era napoletana, anche una predisposizione genetica per l’azione drammaturgica», dice. Ma la carriera artistica non è l’unica strada che ha percorso: nella vita è anche un imprenditore nel campo tessile. È sposato e ha due figli, che probabilmente sono stati una grande fonte di ispirazione e motivazione per lui nel corso degli anni.

La risata, per lui, è la medicina migliore per sanare i difetti umani: «Mentre sto recitando ho coscienza che quasi tutti gli spettatori hanno qualche problema che li attanaglia. Certo non possiamo eliminare le spine conficcate nel cuore di chi patisce un disagio ma sicuramente, con una corroborante risata, tentiamo di arrotondarne le punte perché la sofferenza sia minore».

Un’esperienza quarantennale, quella di Bayre. «Era il 1985», ricorda: «In occasione del decennale della presenza dei padri giuseppini a Capoterra, il mio fraterno amico padre Pinuccio Demarcus mi sollecitò a organizzare una rappresentazione teatrale in sardo. Radunai un gruppo di amici e, in men che non si dica, il 17 marzo rappresentammo la mia prima opera teatrale: “Brulla Brullendi”, libero adattamento del “Cicciu Fruschedda” del compianto Antonio Garau». La compagnia recita in capoterrese stretto. Nel parlato quotidiano, i capoterresi chiamano “Cabuderra” la loro cittadina. Bayre invece per la sua compagnia preverisce “Caputerra”, con la “p”: «Documenti storici incontrovertibili certificano che etimologicamente il nostro toponimo risulta composto dai vocaboli latini caput, capitis e terra terrae », spiega. Il drammaturgo non è ottimista sul futuro del teatro sardo: «Presumo che, così come lo abbiamo conosciuto sinora, si destinato – al pari del comparto de is cantadoris – a una naturale consunzione, accelerata in modo irreversibile dalla frenesia dei social. A dire il vero ai nostri spettacoli il pubblico, sempre numerosissimo, è composto in giusta percentuale sia da anziani che da giovani ma traspare chiaramente all’orizzonte una parabola discendente sul versante del ricambio generazionale».

Bayre ci tiene a formulare una serie di ringraziamenti: «Ritengo doveroso un cordialissimo grazie ai carissimi amici che condividono oggi la mia fatica teatrale: il decano Tore Cappai, Raffaele Puddu, Marina Piano, Rita Cappai, Giuseppe Palmas, Gabriele Casu, Annamaria Piano ed Efisio Saddi. Nondimeno, dico grazie a tutti coloro che dall’ormai lontano 1985 si sono prodigati per dare abbrivio e continuità alla nostra associazione “Joseph Theatrum Caputerra” che, si Deus cheret e sos carabineris ddu permictint, vedrà il nostro costante impegno per continuare ad essere una presenza positiva nel comparto culturale e sociale della nostra amatissima Caputerra ».