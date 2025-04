«Quarant’anni di quotidiani» 

Inutile tergiversare: la caratteristica nobile del mestiere dell’edicolante è la sua profonda dedizione al lavoro, attraverso la quale si costruisce e, soprattutto, si mantiene nel tempo la fiducia dei clienti. Una fiducia che si fortifica perché si impara a conoscerli, i clienti, ci si impegna all’ascolto e ci si prodiga alla gentilezza dei gesti.

«I clienti vanno trattati con estrema cura e il rapporto che poi si instaura resta intatto. Noi edicolanti siamo ancora un punto di riferimento, in ogni occasione, ci siamo. La premura verso l’altro, che ormai conosce da anni, è qualcosa che va coltivata», dice Walter Pau, edicolante del chiosco di Elmas. Lo scorso 2 aprile, la sua attività ha festeggiato i quarant’anni di vita (l’apertura risale al 1985 e prima di lui la gestione era affidata a sua sorella). Nel suo racconto, la consegna dell’impegno quotidiano: «Si comincia alle 4 del mattino, così da esserci per coloro che vanno a lavoro presto. Un’abitudine soprattutto per le generazioni più adulte che senza giornale non trascorrono bene la giornata».

Un impegno che assorbe tutta la settimana, con orari molto diversi, anche la sera e la mattina dei weekend: perché il contatto con la gente è poi lo stimolo a proseguire così tanti anni nel lavoro. Oggi la situazione è cambiata, le difficoltà ci sono: la dinamicità del web fa concorrenza alla carta stampata e le edicole devono fare i conti anche con la liberalizzazione delle vendite nei centri commerciali ma lo scambio di opinioni resta al centro del rapporto tra chi vende i giornali e chi li compra, secondo Pau.

«Nel tempo si è persa la generazione più giovane che si affanna a rintracciare ogni informazione sul digitale. Restiamo vicini alle generazioni dai quarant’anni in su e i nostri fedelissimi vanno dai cinquant’anni e oltre. Per risolvere le criticità di oggi è utile un approccio gentile e di corretto confronto», conclude Pau.

RIPRODUZIONE RISERVATA