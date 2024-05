Quarant’anni al servizio del prossimo 

Sono passati 40 anni da quando, a Iglesias, un gruppo di giovani scout decise di mettersi volontariamente al servizio della società per aiutare a contrastare gli incendi che devastavano il territorio d’Iglesias.

Vedette

Partirono con un ruolo da vedette per la prevenzione, “armati” con dei mezzi di fortuna per poterli estinguere. Così nacque “Soccorso Iglesias”, un’organizzazione che ad oggi vanta poco meno di 100 volontari (dai 18 agli 80 anni) ed è attiva in molteplici ambiti: dalla pubblica assistenza e servizio 118, ai servizi sociali, dai trasporti sanitari, al servizio di telesoccorso e a quello di Protezione civile. Pierluigi Carta, ex sindaco d’Iglesias è stato uno dei soci fondatori e racconta così l’emozione d’incrociare durante la notte i mezzi di un’associazione che ha aiutato a far nascere: «È bello vedere dopo tanti anni l’operatività e la presenza dei volontari. “Soccorso Iglesias” è una realtà storica, nata prima della legge quadro sul volontariato, prima della nascita del ministero del Dipartimento di Protezione civile. Erano anni dove il volontariato ancora non era disciplinato, è stata un’apripista». Una formula vincente, basata essenzialmente sull’altruismo, con un modello gestionale che non è mutato dal lontano 1984, l’anno della fondazione: «L’impianto organizzativo interno è rimasto intatto, funziona bene nella linearità e nella trasparenza che consente. - rivela Fernando Nonnis, socio dal 1995 e presidente dal 2007 - ha un’importante dimensione collettiva che funziona, pertanto non avrebbe senso modificarlo».

Il percorso

Nel tempo il raggio d’azione dell’associazione si è ampliato, non limitandosi soltanto alla presenza nel territorio, ma diramandosi con l’impegno per le emergenze regionali, nazionali ed estere: «Siamo stati impegnati negli aiuti per i terremoti in Umbria, Marche, Molise, Abruzzo, per le varie alluvioni e le gravi emergenze. - puntualizza Nonnis - La nostra cucina è divenuta la cucina della colonna mobile regionale. Non è una banalità, perché durante le emergenze l’alimentazione è fondamentale per il benessere della popolazione». L’incendio del 1987 nei pressi dell’ospedale Crobu, quello del 2017 nella località di Monteponi, sono per il presidente fra i ricordi delle azioni più complicate prestate dal servizio di volontariato: «Personalmente però l’esperienza che più mi ha segnato è stata la presenza per 6 mesi in Abruzzo per il terremoto del 2009. - racconta - Dalla nostra associazione partimmo in 12». Maura Orgiana è la decana del gruppo, presente da 39 anni, oggi all’età di 82 è fra le addette alla base radio. Fra le tante esperienze, una in particolare racconta, la ripaga di una vita al servizio del prossimo: «Anni fa soccorremmo per primi due sorelle vittime di un terribile incidente, pensavo non sarebbero sopravvissute. A distanza di tempo le ho per caso riconosciute per strada: una camminava sulle proprie gambe, l’altra era in carrozzina, ma aveva una famiglia. Un’immagine che mi ha riempito il cuore».

