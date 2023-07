Quarantamila euro per un’estate ricca di animazione  

Pronti i fondi da destinare ai chi sta occupando di offrire al paese un’estate all’insegna dell’animazione. Poco oltre 40 mila euro è la disponibilità finanziaria dell’amministrazione sangiovannese per le attività estive di spettacolo, sportive, culturali e ricreative: si tratta di fondi comunali in parte derivati dall’avanzo di amministrazione.

I fondi sono stati suddivisi sulla base di un programma al via da oggi: «Sedicimila euro - spiega il vice sindaco Marco Zusa – saranno gestiti dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni che, rispondendo a una manifestazione di interesse, si sono rese disponibili a organizzare eventi in paese e nelle frazioni. Avevamo idea di incentivare questa collaborazione, per poter realizzare gli eventi rispondendo in modo confacente ogni singola associazione». I restanti 25 mila euro sono destinati all’organizzazione diretta da parte dell’amministrazione comunale, come i concerti dei Collage e Joe Bastianich e la Terza Classe, altro evento in capo all’amministrazione (giornata dedicata ai più giovani in collaborazione sempre con la Pro Loco e la consulta giovanile); poi la serata comico-musicale del 28 luglio, con lo youtuber Mattia Cerrato e Luca Martelli, batterista dei Litfiba.

