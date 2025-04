Quarantamila euro per pulire gli alvei dei fiumi 

Quarantamila euro. È la somma che l’amministrazione comunale di Musei ha ricevuto neigiorni scorsi dall’assessorato regionale all’Ambiente per la pulizia degli alvei dei fiumi che attraversano la valle del Cixerri.

Abbiamo già appaltato i lavori – fa sapere l’assessore comunale all’Ambiente, SeverinoPinna – e nei prossimi giorni inizierà la pulizia dei fiumi S’Arrixeddu, Figus e SuTerrazzu». Certo è che sono lavori particolarmente attesi. Gli alvei dei tre fiumi del territorio di Musei sono in larga parteostruiti da alberi, cespugli e altre piante di macchia mediterranea, per questo, perscongiurare eventuali inondazioni il Comune ha deciso di passare ai fatti. «In questomodo – conclude Pinna – intendiamo prevenire eventuali esondazioni in caso di pioggepersistenti, che si potrebbero verificare proprio perché non c'è il normale deflussodelle acque. I lavori dovrebbero protrarsi per circa due mesi prima di essere portati atermine».

