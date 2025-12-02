VaiOnline
Oliena.
03 dicembre 2025 alle 00:30

Quarantadue chili di cocaina, condannati a cinque anni 

Cinque anni e sei mesi di carcere, è la pena inflitta ieri dalla gip di Tempio, Federica Di Stefano, ai fratelli olianesi, Salvatore e Graziano Farci. I due giovani imprenditori, incensurati e di fatto sconosciuti alle forze dell’ordine, la mattina dello scorso 21 marzo furono arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione di droga. Nel loro camion i militari trovarono 42 chili di cocaina. La sentenza di ieri ha chiuso un processo celebrato con il rito abbreviato. Il pm Alessandro Bosco ha chiuso la sua requisitoria con una richiesta di pena di dieci anni. Nella primissima fase delle indagini, Salvatore Farci, il più grande dei due fratelli, si era, di fatto, assunto tutte le responsabilità del fatto scagionando Graziano. Per il pm non ci sono invece differenze sostanziali nella attribuzione delle responsabilità. Ha sicuramente inciso nella decisione finale la storia personale delle due persone arrestate, mai coinvolte in passato in vicende come quella del marzo scorso. Il difensore, il penalista Maurizio Scarparo, ha chiesto e ottenuto la scarcerazione dei due fratelli. Salvatore e Graziano Farci continueranno a scontare la pena in regine di detenzione domiciliare.

