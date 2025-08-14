Quaranta tartarughe in mare dopo la schiusa 

La notte scorsa, intorno a mezzanotte, nella spiaggia di Guidi a Carloforte una quarantina di uova di tartaruga caretta Caretta si sono schiuse. Le piccole tartarughine hanno subito intrapreso il loro viaggio verso l’acqua attraversando la spiaggia e guadagnando il mare. Una sorpresa, un evento inatteso ripreso da alcune persone presenti in spiaggia.

Nei video si vedono le tartarughine che corrono verso il mare, dovrebbero essere circa quaranta ma non è escluso che dallo stesso nido possano schiudersi altre uova. «Non sapevamo della presenza di questo nido – commenta il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – c‘era stata una segnalazione per l’ipotetica presenza di una tartaruga ma poi il nido non era stato rilevato. Invece stanotte a sorpresa sono nate le tartarughe». Mamma tartaruga aveva davvero scelto Guidi per deporre le sue uova a fine giugno. Ora i biologi individueranno il nido da cui sono arrivate le tartarughine, l’area in cui sono state avvistate e riprese nella loro corsa verso l’acqua è stata segnalata con il nastro bianco e rosso. È probabile che altre piccole Caretta caretta possano vedere la luce a Guidi in queste ore per poi tuffarsi nelle acque blu dell’isola di San Pietro.

