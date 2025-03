Quaranta studenti dello Ianas all’Erasmus 

Quaranta studenti delle terze e quarte dell'istituto Ianas di Tortolì partecipano anche quest'anno al progetto Erasmus+. Sono partiti alla volta di Valencia, Bordeaux e Galway nell’Irlanda dell’ovest per un'esperienza formativa all'estero di un mese che li vede impegnati nei loro ambiti in realtà altamente specializzate. Il pomeriggio poi sono impegnati in corsi di inglese, spagnolo e francese. «Questa esperienza offrirà loro l’opportunità di confrontarsi con studenti e docenti di un altro Paese, arricchendo il loro bagaglio culturale e migliorando le competenze linguistiche e professionali» commenta il docente Fabrizio Murru, referente per l’Erasmus e il Pcto dello Ianas. Anche quest'anno l'istituto professionale diretto da Gian Battista Usai ha voluto ripetere questa importante esperienza non solo formativa per la loro crescita professionale, ma anche umana. L’istituto non è nuovo a queste esperienze formative di alto valore, infatti, lo scorso novembre dieci studenti, accompagnati da Murru, si sono messi in mostra per una settimana nelle cucine del Quirinale sotto l’occhio vigile del "cuoco dei Presidenti" Pietro Catzola. A breve potrebbe arrivare la convocazione per i dieci studenti e il loro docente per la preparazione del pranzo di Stato del 2 giugno. (f. me.)

