Quaranta ragazzi a scuola di startup  

«I ragazzi in un incontro riservato hanno presentato i loro progetti che hanno come focus l’utilizzo del know how universitario per creare innovazione sociale e risolvere problemi importanti», spiega Chiara Di Guardo, direttrice del Crea UniCa -Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità. «L’edizione CPlus è particolare e riservata solo a 40 ragazzi, provenienti da tutte le aree universitarie dell’Ateneo, proprio perché si tratta di un esperimento che vuole spingere a esplorare e costruire startup con un impatto sul sociale».

Durato otto settimane, il percorso ha, successivamente, dato vita al Contamination Plus, un progetto dell'Ateneo cagliaritano, il cui l’obiettivo è stimolare la crescita imprenditoriale dei partecipanti che, attraverso una metodologia pratica e innovativa, possono acquisire competenze per l’ideazione di progetti innovativi d’impresa.

Cinque progetti, realizzati ognuno da un team di quattro “ricercatori” per un totale di 40 studenti coinvolti, che hanno partecipato a un percorso interdisciplinare di educazione imprenditoriale interamente dedicato alla Social Innovation.

Il percorso

Gli “alunni”

Il progetto si è concentrato su dottorandi e specializzandi. «Persone ad elevata competenza», prosegue Di Guardo. «L’obiettivo è valorizzare la conoscenza universitaria. Noi abbiamo selezionato individui, poi i ragazzi si sono scelti in base alle proprie abilità che sono diverse, perché la logica perseguita è quella della contaminazione».

Si tratta, infatti, di progetti tutti molto ambiziosi. Victorious sta sviluppando una nuova chemioterapia orale senza l’uso di anticorpi. BloomLABs è, invece, una startup focalizzata sulla creazione di sistemi per la produzione di fiori recisi. Amico patch è la soluzione rivoluzionaria contro le micosi. Poi c’è Woolmesh , un filtro innovativo che è in grado di depurare con semplicità le acque reflue. Infine, Seahulls è la tecnologia che sostituirà il paradigma di spostamento degli yacht di lusso, passando dai combustibili fossili alla propulsione rinnovabile.

«Il vantaggio che portano queste nuove startup è l’innovazione per risolvere problemi importanti, – conclude Di Guardo - persone con un alto profilo inoltre hanno l’opportunità di creare la loro impresa in Sardegna ed è un’occasione per tutti».

