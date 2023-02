Quaranta posti di lavoro nell’ospizio 

Nel contratto stipulato, la stessa amministrazione comunale ha preteso che per quanto concernesse le assunzioni degli Oss, si desse una corsia preferenziale a quelle operatrici che nel 2019 vennero integrate nella società in house “Iglesias servizi” (dove tuttora lavorano) dopo aver perso il posto di lavoro all’indomani della chiusura della casa di riposo Casa Serena. «Le 21 operatrici socio sanitarie possono pertanto essere impiegate nel nuovo corso del Margherita di Savoia - svela l’assessora Cherchi - Abbiamo tenuto fede ai programmi prospettati dopo la chiusura dell’ospizio di Casa Serena».

La casa di riposo sarà suddivisa in due moduli che potranno accogliere 30 ospiti ciascuno, fino ad un massimo di 73 complessivi. Saranno presenti diverse sale comuni, fra cui una palestra e soprattutto una cappella che, è nelle intenzioni della nuova società (la Medihopes), sarà accessibile a tutti. Aggiudicarsi un bando da 32 milioni di euro (storicamente il più importante mai realizzato per il Comune d’Iglesias), significa programmare un servizio che necessiterà di un’importante forza lavoro e questo si tradurrebbe inevitabilmente in un piccolo ma fondamentale sbocco occupazionale per il territorio. «Oltre ad un coordinatore, un amministrativo, un assistente sociale, un consulente psicologico, un educatore ed un tecnico di riabilitazione - spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - l’organizzazione prevede anche 5 infermieri, un addetto al trasporto, un manutentore, 3 ausiliari addetti alle pulizie, un cuoco, 3 aiuto cuoco e 21 operatori socio sanitari».

Consegnate le chiavi alla società vincitrice del bando di una struttura al centro del dibattito politico cittadino da oltre 25 anni, il Margherita di Savoia è pronto ad aprire le porte entro i primi giorni di agosto non solo per gli anziani autosufficienti, ma anche a tutto il personale che dovrà essere integrato per garantirne il servizio.

Ospiti e servizi

Le assunzioni

Una notizia quella, del reintegro delle Oss, che è stata ben accolta anche dal mondo sindacale: «Si tratta di persone che in questi ultimi tre anni, reimpiegate in altre realtà lavorative della Iglesias servizi, oltre che apportare nuova forza lavoro, hanno dato un contributo importante affinché i siti minerari dismessi ottenessero quell’importante risultato di numero di visitatori ottenuto negli ultimi due anni. - dichiara Gino Cadeddu, della segreteria della Cgil - Inoltre occorre valutare anche un altro aspetto: quelle stesse lavoratrici potrebbero anche decidere di rimanere nella Iglesias servizi e in un caso o nell’altro si verrebbe a creare uno spiraglio occupazionale, utile al Comune d’Iglesias per sopperire all’eventuale carenza di forza lavoro , o per la stessa struttura in caso contrario».

