Quaranta poster del Carosello esposti nel vecchio municipio 

Tornare indietro di quasi settant’anni e fare un tuffo tra i programmi dell’allora nascente televisione italiana. Il bancario in pensione Nuccio Floris ha trasformato una delle trasmissioni-simbolo di quell’epoca, il “Carosello”, in una mostra: inaugurata dalla sindaca Barbara Pusceddu nel vecchio municipio di via Roma, propone al pubblico 40 poster pubblicitari apparsi nella trasmissione e può essere visitata anche oggi, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.

"Carosello” andò in onda per vent’anni, fino al 1° gennaio 1977, data di chiusura: fu il principale canale di comunicazione commerciale ad arrivare nelle case degli italiani e divenne una tra le trasmissioni più attese della prima serata. Ogni spot trasmesso durava due minuti e 15 secondi: la prima parte era lunga un minuto e 45 secondi e aveva una funzione narrativa, costituita da una scenetta con personaggi veri o animati; la seconda, detta “codino”, era lunga 30 secondi e conteneva l’effettiva informazione sulla merce reclamizzata. Nacquero così scenette come “Olivella, sposina Novella” per l’olio Bertolli o “Con Arrigo me la sbrigo” per la Arrigoni.

In passato, Nuccio Floris ha presentato altre fortunate rassegne: i vecchi calendarietti del barbiere, gli stemmi gentilizi sardi, compresi quelli degli Aymerich, dei Villasanta e dei Sanjust. E ancora: mostre sui mini assegni, sui calendari dell'Arma, sui casotti del Poetto e sulle immaginette religiose. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA