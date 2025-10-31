Quaranta nuovi parcheggi nel rione Paraguay 

È stato presentato, in questi giorni, un progetto per il completamento della piazza Paraguay con la realizzazione di un’area gioco per i più piccoli e con un nuovo parcheggio con 40 stalli. L’investimento complessivo è di 500 mila euro. Il progetto ruota sulla riqualificazione urbana della città ed è finalizzato a completare l'opera già iniziata diversi anni fa con la realizzazione della piazza. L’amministrazione comunale ha partecipato al bando regionale in ambito di riqualificazione urbana del territorio, anche con altri due interventi sul fronte dei lavori pubblici, ovvero, la riqualificazione urbana di due frazioni, quella di Monte Agruxiau e quella di San Benedetto. Su questo versante, i lavori saranno relativi al rifacimento delle strade e del manto stradale, dei marciapiedi e dell' intero impianto di illuminazione. In questo caso, il costo dell' intervento è pari a un milione di euro. Il progetto della piazza Paraguay venne realizzato tempo addietro con il rifacimento del fondo della piazzetta, con l’utilizzo di una pavimentazione drenante in ghiaia stabilizzata, adatta anche per il transito delle sedie a rotelle e la ristrutturazione della gradinata. L' area gioco per i bambini e il nuovo parcheggio erano i due tasselli mancanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA