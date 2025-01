Quaranta minuti di rabbia per l’Ogliastra pendolare 

Si torna al passato. Con la chiusura della galleria Arexini (1.921 metri), nel territorio di Muravera, il traffico da e per l’Ogliastra verrà deviato nel centro abitato di Muravera. Per tre mesi viaggiare sull’Orientale, tra l’Ogliastra e Cagliari, comporterà tempi più lunghi. «È sempre l’Ogliastra che paga». Ad affermarlo è Stefano Tugulu, autotrasportatore di Tortolì e delegato della Fita Cna. Lui lo dice e gran parte dell’Ogliastra lo pensa. «Almeno l’Anas avesse istituito un senso unico alternato», aggiunge Renzo Chiai, tassista di Ilbono che, ogni giorno, da anni, percorre per lavoro la statale 125. Chiai fa due conti e snocciola numeri: «Tra andata e ritorno perdiamo quaranta minuti, con tutte le conseguenze del caso transitando nel centro abitato di Muravera. È una situazione che ci penalizza».

Tutti scontenti

Chi viaggia in direzione Tortolì sarà indirizzato sull’ex statale 125 allo svincolo all’altezza del chilometro 39,300 verso Muravera per poi immettersi sulla circonvallazione (via Sarrabus), proseguire sulla viabilità comunale e rientrare sulla 125 Var utilizzando lo svincolo all’altezza del chilometro 47. Il flusso di mezzi diretto a Cagliari verrà deviato al chilometro 47 verso Muravera sull’ex statale, proseguire lungo la viabilità comunale fino a riguadagnare la 125 Var allo svincolo all’altezza del chilometro 39,300. «Aumentano i tempi e i costi», afferma Tugulu, titolare di un’azienda di trasporti. I suoi autoarticolati percorrono a cadenza giornaliera la bretella che collega l’Ogliastra al Sud Sardegna. Per i mezzi pesanti la deviazione comporterà, tra andata e ritorno, lungaggini di oltre un’ora. «I lavori - riflette Chiai - vanno fatti e siamo d’accordo, ma sarebbe stato opportuno elaborare un’organizzazione diversa».

Mamme a rischio

La preoccupazione di Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, si concentra sugli estenuanti viaggi delle donne in dolce attesa che non possono partorire a Lanusei: «Data la temporaneità dei lavori che, comunque, avranno una durata non inferiore ai tre mesi, in caso di emergenza di tipo sanitario, si pensi soltanto al lungo viaggio che le gestanti sono costrette ad affrontare per poter partorire, come si riusciranno a garantire i tempi di percorrenza già fortemente compromessi? È previsto un rafforzamento del servizio elisoccorso? Per cercare di ridurre al minimo i disagi nei confronti della collettività è ormai abbastanza usuale, da parte di Anas, l’esecuzione dei lavori pubblici in orari notturni, solitamente dalle 21 alle 6 del mattino. Non sarebbe stato opportuno anche in questa occasione adottare questa soluzione?».

I sindaci

Sulla chiusura della galleria di Arexini interviene anche Marcello Ladu, primo cittadino di Tortolì. «È fondamentale che chi di dovere prenda in considerazione l’impatto di questa chiusura sulla comunità locale e adottino tutte le misure possibili per ridurre i disagi. Chiediamo vengano predisposti percorsi alternativi adeguati e venga garantita una comunicazione tempestiva e chiara ai cittadini riguardo alle modifiche alla viabilità». Esprime preoccupazione anche Carlo Lai, sindaco di Jerzu: «L’impatto per chi, soprattutto con frequenza, si muove da e per l’Ogliastra è pesante. Sarebbe stato auspicabile prevedere l’esecuzione di questi lavori tra le 22 e le 6, come accade in zone della Penisola a non altissima densità di traffico veicolare».

