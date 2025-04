Quaranta migranti trasferiti in Albania 

Lo sguardo basso, rivolto verso i polsi ammanettati, mentre gli agenti di scorta li accompagnano a bordo dell’autobus, destinazione Gjader, in quel blocco di cemento lontano da tutto e tutti. L’ennesimo viaggio dei quaranta migranti in arrivo dall’Italia finisce in Albania, quando la nave Libra attracca al porto di Shengjin. La banchina è affollata dalle camionette di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Saranno loro a prendere in custodia i migranti e scortarli fino a Gjader, il centro che dal 28 marzo scorso può ospitare anche persone trattenute nei Cpr italiani grazie al nuovo decreto firmato dal governo. All’esterno di un porto blindatissimo si rincorrono le voci su nazionalità e Cpr di provenienza dei migranti. Informazioni date alla spicciolata e non sempre confermate, come hanno sottolineato più volte le parlamentari del Pd sul posto e gli attivisti del Tavolo Asilo.

Quello che però da lontano non si riusciva a vedere erano le fascette ai polsi dei migranti durante lo sbarco. A denunciarlo è stata l’europarlamentare Cecilia Strada, appena arrivata in Albania. «Scendono ammanettati», ha detto, «chiederemo conto di tutto questo». Lo show delle manette a favore di social in quelle che sono state definite vere e proprie deportazioni. «Ci hanno spiegato che le fascette sono state impiegate per l’incolumità delle persone e per evitare autolesionismo e disordini a bordo». Parole che farebbero pensare ad un ammanettamento anche durante le circa sette ore di viaggio da Brindisi a Shengjin, con circa 80 agenti a bordo.

Di questo, e di tanto altro, si discuterà nei prossimi giorni, quando arriveranno in Albania anche i legali del Centro italiano per i rifugiati. Inevitabile monta la polemica politica, con l’Unione Europea che però non commenta. Dice il portavoce dell’esecutivo Ue: «Bruxelles monitora l’attuazione del protocollo Italia-Albania».

Dall’Italia il segretario di Più Europa Riccardo Magi evidenzia «il fallimento» del governo. «Il più grande flop di Giorgia Meloni pagato interamente dai contribuenti italiani per una propaganda elettorale permanente sadica, crudele e inutile». E di, «fallimento senza precedenti» parla anche il capogruppo M5S in commissione Affari costituzionali alla Camera Alfonso Colucci: «Il trasferimento in Albania serve solo a soddisfare l’ostinazione di Meloni e Piantedosi».

