Quaranta incarichi tampone

Incarichi professionali come salvagenti. L’Asl Ogliastra ne ha conferito quaranta. «Servono a garantire i livelli essenziali di assistenza», dicono dall’Azienda sanitaria. Il nulla osta al provvedimento di venerdì scorso l’ha concesso Diego Cabitza, commissario di una Asl in un mare di difficoltà, fra reparti semiparalizzati (Cardiologia) e altri, come il punto nascita, travolti dalla carenza di personale e non più regolarmente funzionanti ormai da qualche anno, salvo casi di estrema urgenza. Gli incarichi di collaborazione libero professionale determinano una spesa totale di 1,6 milioni di euro.

Gli incarichi

Fra i quaranta camici bianchi che hanno accettato la collaborazione con l’Asl per il potenziamento dell’ospedale e della Medicina territoriale, dodici sono in pensione. Proseguiranno la loro carriera mettendosi a disposizione in una fase segnata dalla penuria di medici. Cinque medici sono stati assegnati alla Radiologia (due specialisti, uno in pensione e due specializzandi), una dottoressa neolaureata va in Cardiologia, mentre tre presteranno servizio in Ortopedia.

Fra loro anche un medico cubano. Sette sono destinati al Pronto soccorso, reparto che tampona anche le emergenze delle guardie mediche chiuse. Si tratta di tre specialisti, due con larga esperienza in Pronto soccorso e altrettanti specializzandi. Due camici bianchi, tra cui una dottoressa in pensione, rinforzano Ginecologia, cinque la Chirurgia (tre di loro hanno già raggiunto i limiti d’età, gli altri due sono cubani). Uno specialista va invece in Fisiatria.

Più forze

Sul territorio sono invece dislocati una dottoressa (in pensione) per le Cure primarie, una nutrizionista in Diabetologia dove trova anche una specialista e una specializzanda, mentre un’altra nutrizionista si dividerà tra ospedale e territorio. Un’altra professionista si occuperà di neuropsichiatria infantile. Tre (una specialista e due specializzandi) sono stati scelti per la Farmacia territoriale.

Sette vanno al dipartimento Prevenzione: tre al Sian (uno di loro in pensione), un pensionato anche all’ambito Promozione e salute, una pensionata allo Spresal, un altro, sempre pensionato, all’Igiene pubblica e infine una specialista all’area Medicina legale.

