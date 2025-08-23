Quaranta gatti in cerca di casa  

Una pedalata di fine giornata si è trasformata in un appello alla solidarietà. È accaduto a Corrado Sorrentino - consigliere comunale a Cagliari - e alla sua compagna Carla Portas. Stavano percorrendo in bicicletta un sentiero poco fuori il centro abitato di Sestu e si sono imbattuti in una scena inattesa: quaranta gatti di ogni colore e dimensione, accalcati lungo la carreggiata a rischio di essere travolti delle auto. Una colonia non registrata che è stata ribattezzata affettuosamente “Gatti di strada”. «Non potevamo proseguire. Erano vite esposte a un pericolo immediato. Dopo alcune chiamate, siamo riusciti a contattare una volontaria e a capire che quella non era un’apparizione casuale: i mici aspettavano cibo, riconoscendo chi da tempo si prende cura di altri gatti della zona», racconta Sorrentino.

L’appello

Da quel momento è iniziato un percorso difficile ma inevitabile: attivare donazioni - tramite la piattaforma GoFoundMe - organizzare raccolte fondi, compilare una lista Amazon per far arrivare cibo e medicinali, improvvisare ricoveri domestici. «In casa mia», confessa Sorrentino, «siamo arrivati a undici mici. In 72 ore abbiamo già sterilizzato nove gatti, e da settimana prossima riprenderemo con nuove catture per le cure veterinarie». Le associazioni animaliste, oberate di richieste, hanno dato una mano come possibile: “La strada verso casa” ha coperto parte delle spese di sterilizzazione, altre famiglie hanno prestato gabbie per la degenza, tanti cittadini hanno risposto con offerte di cibo, ricostituenti e farmaci.

Le difficoltà

«Nonostante diverse donazioni cospicue», ammette il consigliere comunale di Cagliari, «non siamo arrivati a grandi cifre, ma l’affetto e la generosità dei sestesi ci hanno colpito. È grazie a tutti comunque se siamo riusciti a muovere i primi passi». Il problema va oltre i confini di Sestu. Colonie feline non censite emergono in continuazione, segnalazioni arrivano da altre zone della città metropolitana. «Questi animali nascono per morire di stenti o investiti», osserva Sorrentino. «Ma sono esseri viventi e meritano rispetto». L’appello è alle istituzioni: «Serve un piano di interventi tra Comuni e associazioni. Da soli non ce la facciamo». Nel frattempo, la mobilitazione continua. I “Gatti di strada” non sono più invisibili: grazie alla generosità dei cittadini hanno trovato un primo aiuto e una speranza.

