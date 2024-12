Quaranta appuntamenti col “Natale insieme” 

Pasti, musica e doni: quest’anno sarà un “Natale insieme”, come recita lo slogan del Comune di Arbus che propone 40 eventi fra dicembre e gennaio, con qualche momento a febbraio. Gli anziani, le persone sole, le famiglie in difficoltà potranno vivere lo spirito della festa più attesa dell’anno. Non c’è solo la raccolta di beni di prima necessità che parte da novembre, ma c’è il banco di raccolta di beni, il concorso per i piccoli “Rappresenta la solidarietà” e “Befana di solidarietà”, per i grandi la ”Mensa di solidarietà”.

Un sostegno concreto da parte dell’amministrazione che ha impegnato risorse economiche per complessivi 41mila euro. Attesa per la notte sotto le stelle, in programma per sabato, dedicata alle attività commerciali, negozi aperti, spettacoli e tanta musica per le vie del centro. Il 22 serata sportiva allo stadio Santa Sofia e canti della tradizione sarda nella frazione di Sant’Antonio di Santadi. Dal 27 al 29, caccia al tesoro 2024. Il 30, alle 16, rassegna cinematografica-teatrale nella parrocchia San Sebastiano Martire. Chiusura dell’anno con Is Candeberis. Il due gennaio, alle 10, appuntamento con la cultura al museo Antonio Corda. Fino a febbraio, ogni martedì, dalle 18, ballo sardo sotto l’albero. ( s. r. )

