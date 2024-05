Quaquero ci crede: «Porterò l’Isola in Europa» 

Il Pd le ha proposto la candidatura alle Europee. E Angela Quaquero, a 70 anni, ma con entusiasmo comunque giovanile, ha deciso di provare questa nuova esperienza in politica. Per otto anni era stata assessore ai Servizi sociali della Provincia di Cagliari: di fatto chiuse lei, nel 2013, il vecchio ente, da presidente facente funzioni. La cultura è la sua guida, con due lauree (Lettere Antiche e Psicologia) e il sapere derivante dall’esperienza da mettere a disposizione della Sardegna anche a Strasburgo. È stata direttrice della Biblioteca Satta di Nuoro, è psicologa e psicoterapeuta: dal 2014 è presidente regionale, componente dell'Esecutivo nazionale e coordinatrice del Comitato nazionale per le pari opportunità dell'Ordine degli Psicologi. «Vorrei provare ad avvicinare la Sardegna all'Europa», dice Quaquero, «perché è da troppi anni che non eleggiamo un rappresentante a Strasburgo. Questo legame diretto è necessario: abbiamo un enorme bisogno di parlare con Europa».

Quali sono i temi su cui concentrerà la sua azione?

«L'insularità certamente, con tutte le conseguenze che ha sulle infrastrutture, sui trasporti e sulla continuità territoriale. Ma anche sul lavoro, sui costi dell'energia e sul trasporto delle merci. La libertà di movimento deve essere il cardine dei diritti che l'Europa garantisce, direi anche sulla transizione energetica sostenibile».

È un concetto generale?

«Mi riferisco a una sostenibilità complessiva, che riguardi sia l'ambiente che le tematiche sociali ed economiche».

Come si blocca l’assalto energetico indiscriminato all’Isola?

«Coinvolgendo i territori, le amministrazioni, la Regione. Cioè con una iniziativa dal basso».

In che modo ci può sostenere l’Europa?

«Garantisce anche i diritti delle amministrazioni locali, quindi penso che si possa avviare un dialogo forte. Credo che l’unione di tutte le forze del nostro territorio ci consentiranno di compiere la transizione energetica. L’importante è non passare sulla testa delle popolazioni».

Dopo dieci anni si rituffa in politica: con quali propositi?

«Di mettermi al servizio della mia terra, innanzi tutto. Mi è stato chiesto di affrontare questa sfida e ho accettato. Penso poi che il Partito Democratico, in questo momento, sia un baluardo a difesa di certi diritti, raggiunti ma mai acquisiti del tutto, che rischiano di essere di essere vanificati».

Un giudizio sull’attuale classe dirigente.

«Credo sia lo specchio della disponibilità delle persone riguardo alla politica. Occorre fare un grosso sforzo perché la politica trovi linguaggi nuovi per coinvolgere i cittadini. Mi riferisco ai giovani e a tutti coloro che hanno da dire qualcosa di creativo per colmare queste distanze».

La Sardegna manca da Strasburgo da cinque anni. Quali possibilità di essere eletta ritiene di avere?

«C'è un dialogo forte anche con i candidati della Sicilia. Ma tutto dipende dai cittadini e da come risponderanno alle urne. Temiamo un astensionismo molto alto: la speranza è di convincere il maggior numero di cittadini ad andare a votare».

Magari aiuterà il fatto che ci sono le Comunali in contemporanea.

«Spero di sì. Anche perché il dialogo forte di cui parlavo deve costruirsi tra l’Europa e le popolazioni locali».

L'assenza dell’Isola dall’Europa ha allargato la portata di molte emergenze.

«Penso all’agricoltura, al turismo, alla possibilità di ottenere fondi per realizzare infrastrutture come dighe, strade e scuole. Questo è uno dei primi motivi per cui è importante esserci. Il secondo è che occorre veramente rinforzare le connessioni fra l'Europa la Sardegna anche sotto il profilo delle procedure e della loro conoscenza».

Che cosa farà per la cultura?

«Abbiamo moltissimo da dare all'Europa. Dobbiamo invece chiedere interventi che consentano di compensare e riparare la chiusura delle scuole nelle zone interne».

E sull'istruzione?

«Cancellare i servizi scolastici nei territori rende ancora più povere le nostre terre. Lo spopolamento è un altro di quei temi su cui con l'Europa bisognerà dialogare: serve un nuovo Pnrr, un fondo speciale di transizione, che consenta proprio di strutturare soprattutto le zone interne, rurali e quelle che hanno più bisogno di supporto e servizi».

Chiusura sulle opere pubbliche.

«Penso alla siccità di questi mesi: siamo la Regione che in Italia ha il maggior numero di invasi. Ed è una ricchezza, perché ci hanno pensato i nostri padri con la loro lungimiranza. Noi ora dobbiamo interconnetterli. Occorre anche tener conto che, con idonei impianti di pompaggio, si riesce a utilizzare l'acqua anche come fonte per energie rinnovabili. E da dove arrivano i finanziamenti per fare tutto questo? Naturalmente dall’Europa».

