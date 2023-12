Quanto “soffia” la Unipol Domus 

Sabato contro l’Empoli il Cagliari chiuderà l'anno in una Domus che, mai come nel 2023, è stata la sua casa. Nelle venti gare giocate davanti ai propri tifosi, tra Serie B, playoff e avvio di stagione in Serie A, i rossoblù si sono arresi solo tre volte, sempre nel massimo campionato e contro Inter, Milan e Roma, a fronte di ben undici vittorie. Un record per uno stadio che, dalla sua inaugurazione (10 settembre 2017), è stato spesso terra di conquista, come dimostrano le 45 sconfitte subite nei precedenti cinque anni e mezzo.

Effetto Ranieri

«Soffiateci dietro, da soli non ce la possiamo fare», è stato il mantra di Claudio Ranieri fin dal suo ritorno sull'Isola. Poche parole e Re Claudio ha così riconquistato il suo popolo, che è accorso alla Domus, fu Sardegna Arena, per trasformarlo in quel fortino che il presidente Tommaso Giulini sognava fin dalla posa della prima pietra. Buona la prima, il 14 gennaio: le lacrime di commozione e il 2-0 al Como, una vittoria per fare partire un sogno che ha riportato il Cagliari in Serie A. Anche grazie a uno stadio imbattuto, sia nelle gare della regular season che nei playoff. Delle nove partite giocate in campionato, infatti, i rossoblù ne hanno vinto sei, pareggiandone tre, mentre negli spareggi-promozione sono arrivate due vittorie e un pari, col Bari. Un Cagliari che in casa diventa come Anteo, il gigante della mitologia greca, figlio di Posidone, che trovava la forza posando i piedi sulla terra della madre Gea. Una forza che il Cagliari si è portato anche in Serie A. Fin qui solo Inter, Milan e Roma sono riusciti a imporre la legge del più forte. Per il resto, i rossoblù hanno pareggiato due partite (Udinese e Monza) e ne hanno vinte tre, due delle quali con rimonte da leggenda con Frosinone (da 0-3 a 4-3) e Sassuolo (2-1 dopo esser stati sotto 0-1 fino al 94’.

Terra di conquista

Una meravigliosa novità per uno stadio inaugurato con una vittoria, l’1-0 firmato Sau contro il Crotone, ma che di vittorie ne ha viste poche. A partire proprio dal 2017, chiuso con tre successi, un pareggio e ben cinque sconfitte, all'ombra del Sant'Elia ormai cadente. Le cose non migliorano nel 2018, che porta in dote sei vittorie (tre nel finale del 2017-18 e le altre tre in avvio della stagione successiva), sette pareggi e sei sconfitte (cinque delle quali nel finale del 2017-18). Nel 2019 le cose vanno meglio, con dieci successi (cinque per stagione), appena due pareggi e sette sconfitte (quattro nella prima parte e tre nella seconda). Nel 2020 le cose peggiorano, con soli quattro successi (due per stagione), cinque pareggi e sette ko (cinque nel finale del 2019-20 giocato nel dopo lockdown e due nel torneo successivo). L’annus horribilis è il 2021, che si chiude con appena quattro vittorie (tre nel finale del 2020-21 più una nella stagione seguente), sei pari e ben tredici sconfitte (otto più cinque). Infine, nel 2022, alle due vittorie, i due pareggi e le cinque sconfitte che accompagnano la discesa dalla Serie A, si aggiungono le cinque vittorie, i due pareggi e i tre ko in B.

I numeri del 2023

Poi è arrivato Ranieri e con lui la Domus è davvero diventata casa. Nella prima parte, in Serie B, i tifosi hanno festeggiato sei vittorie e tre pareggi, senza l’onta di una sconfitta, accompagnati da 14 gol fatti e appena 5 subiti. La magia è proseguita nei playoff, con le due vittorie contro Venezia (2-1) e Parma (3-2, dopo essere andati sotto 0-2) e l’1-1 col Bari. In Serie A, il Cagliari ha al momento il quattordicesimo miglior rendimento casalingo del torneo, con 11 punti (sui 13 totali) in 8 gare giocate, con 11 reti all'attivo e 15 al passivo. E la possibilità, sabato con l’Empoli, di rendere il 2023 un anno ancora più bello.

