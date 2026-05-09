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Basket Serie B Interregionale.
10 maggio 2026 alle 00:42

Quanto sei bella Esperia! 

Sbanca ancora Brindisi e vola ai quarti di finale playoff 

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Dinamo Brindisi 70

Esperia Cagliari 82

Brindisi : Greco 3, Costabile 2, Stankovic 8, Sannelli ne, Maz- zeo ne, Paciulli ne, Pulli 5, Gon- zalez 23, Di Ianni 3, Sapiega 22, Cisse 4. Allenatore Cristofaro
Confelici Carni CA : N. Manca, Cabriolu ne, Giordano 23, Potì 7, Frattoni 9, Thiam 6, Picciau 10, Locci 4, Pili 9, Morgillo 14. Allenatore F. Manca
Parziali : 13-16; 33-38; 53-57


Dopo lo scivolone interno di Gara 2, in pochi, forse, avrebbero scommesso ancora sull’Esperia. E invece i rossoblù si sono superati, espugnando Brindisi anche nella “bella” degli ottavi di finale playoff di B Interregionale: un blitz pesantissimo, che consegna il quarto di finale contro una tra Avellino e Messina, impegnate oggi in Gara 3.
Lontana parente della squadra titubante vista mercoledì al PalaPirastu, la Confelici ha ritrovato coraggio e personalità, imponendosi per la seconda volta nel giro di una settimana su un parquet rimasto inviolato per tutta la regular season. E dopo l’exploit di Frattoni in Gara 1, stavolta il successo porta firme diverse. A cominciare da Marco Giordano, miglior realizzatore con 23 punti e impeccabile dalla lunetta (9/9), passando per la solidità di Morgillo (14 personali) e l’energia contagiosa di Picciau, autore di una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi.

La cronaca
L’avvio è all’insegna dell’equilibrio: prima l’Esperia insegue, poi sorpassa con uno spunto di Pili e chiude il primo quarto avanti di 3 lunghezze (13-16). La giovane ala cagliaritana dà energia ai rossoblù, che toccano anche il +8 in apertura di seconda frazione. Brindisi soffre, ma una fiammata di Sapiega riduce il gap alla pausa lunga (33-38).
Al rientro in campo i pugliesi tornano a contatto (tripla di Greco per il -2), ma Morgillo risponde con 5 punti consecutivi. Gonzalez guida allora la nuova rimonta brindisina fino al 53-54, ma l’Esperia non perde lucidità: Giordano apre l’ultimo quarto con la tripla del +7, poi la coppia Picciau-Morgillo spinge i rossoblù fino al +15 a 6 minuti dal termine. È l’allungo decisivo: Brindisi prova a rientrare, ma l’Esperia controlla e chiude i conti dalla lunetta con Giordano e Picciau.

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