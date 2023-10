“Quanto è clemente il cuore” di Cocca 

Quando in Sardegna l’arte incontra ago e filo, dunque il ricamo, inevitabilmente il pensiero vola a Maria Lai. O ancora è facile scomodare con la memoria le tre Parche della mitologia romana: la prima filava il filo della vita, la seconda dispensava i destini, assegnandone uno a ciascuno, la terza, tagliava il filo della vita al momento stabilito. Il filo lega, il filo racconta, il filo unisce. E il filo, inteso come arte del ricamo, è protagonista delle opere di Cenzo Cocca in mostra al Museo archeologico di Olbia da dopodomani (inaugurazione alle 17) all’8 novembre. “Quanto è clemente il cuore” è il titolo evocativo per la personale dell’artista esponente della fiber art.

Dopo Parigi

Dopo una mostra a Parigi e la partecipazione ad un’internazionale a L’Aquila, Cocca presenta ora le sue opere in un’esposizione curata da Daniele Pipitone e organizzata dall’associazione culturale Per Arte Vie con il patrocinio del Comune di Olbia e il sostegno di aziende del territorio che hanno creduto in questo progetto. Il titolo della mostra prende il nome da uno dei testi cuciti dall’artista, che ama trasferire pensieri e riflessioni su vecchi teli approfondendo il tema dell’interiorità dell’uomo e dando la possibilità di nuovo sguardo su se stessi e la realtà. «Il rapporto con ago e filo è sicuramente molto intenso, viste le ore che al giorno passo a cucire o a ricamare», spiega Cocca, «utilizzo questi due strumenti per cercare di raccontare pensieri e sensazioni che sicuramente hanno urgenza o desiderio di prendere una forma.

Il gesto magico

Cucire, che per me si è trasformato in un gesto magico e spirituale, è diventato ormai un rito giornaliero che si ripete da dieci anni. L’ago mi permettere di bucare il supporto, la tela o il tessuto, e di andare oltre ad esso per scoprire nuove dimensioni e aprire nuovi percorsi».

Lo stile

Andrea Cocca, in arte Cenzo, nato nel 1994 a Ghilarza, nel 2015 ha iniziato a studiare sartoria a Nuoro ed è qui che si è interessa all’arte unendola alla sartoria. Come si legge nel catalogo di presentazione «la sua attenzione è rivolta alla persona in tutta la sua intima e complessa interiorità, al suo cuore fatto di dimensioni spirituali e psicologiche: domande, desideri, ricerca del vero, sentimenti. Indagare l’uomo significa per l’artista dare concretezza ai pensieri interiori, studiarli, metterli in evidenza, raffigurarli. Lo scopo dell’operare artistico è quindi un modo per mettere in luce la palpitazione del cuore “quanto sente, quanto si muove e quanto ci guida”». In mostra saranno presenti teli cuciti dai quali emerge il desiderio di offrire una visione positiva, quella del rimarginare le proprie ferite e affrontare le circostanze avverse.

Cicatrici

Guardare alle proprie cicatrici senza censurarle permette di considerarle parti integranti della propria vita, e di superare dolori, sbagli e insuccessi. L’invito è a osservare i propri errori e le proprie ferite con uno sguardo nuovo, uno sguardo che lascia spazio ad una visione della vita più ottimista, dove tutto può essere riordinato, salvato, ricucito per l’appunto. Esposti al Museo archeologico anche i ritratti cuciti, tra le prime opere dell’artista, e le maschere nate nell’ultimo anno di lavoro sulla base di letture e sperimentazioni sul tema della mente umana e del significato del sacro. Nelle maschere Cocca analizza anche aspetti psicologici e come la mente e può essere modellata dall’ambiente e dall’educazione. Ancora, tra le opere in mostra al Museo archeologico olbiese, “Un lungo e delicato ricordo da non dimenticare”, che rappresenta l’inizio del percorso artistico sul tema delle cuciture e delle ferite da rimarginare. Si tratta di un’ampia sutura blu realizzata su un grande tessuto donato a Cocca da una donna di Monteleone Roccadoria Caratterizzerà il percorso espositivo anche “Friscura” realizzata nel 2022 e mai esposta in Sardegna. Composta di due sedie coperte di frammenti di teli con scritte e un tappeto, l’opera nasce dall’idea di far memoria dell’antica abitudine nei paesi dell’isola di friscurare , ovvero, di sedersi durante le sere d’estate a chiacchierare prendendo fresco all’aperto. Con quest’opera l’artista ci invita a riflettere sul modo di socializzare e dialogare oggi.

