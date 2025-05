Quanto ci sei mancato Steven Soderbergh! 

Si può riconoscere senza esitazione che Steven Soderbergh, nel corso degli anni, sia riuscito a costruirsi un nome di rilievo nel vasto panorama cinematografico. Dopo l’esordio alla regia con “Sesso, bugie e videotape”, Palma d’Oro a Cannes nel 1989, fu subito chiaro che ci trovavamo di fronte a un cineasta destinato a far parlare di sé. Dal cinema d’intrattenimento - come dimostrato con la trilogia di “Ocean’s Eleven” - a quello più impegnato, ben rappresentato da “Eric Brockovich - Forte come la verità” e dal pluripremiato “Traffic”, ha dimostrato di saper spaziare abilmente tra vari generi, mantenendo costante l’inclinazione a uno stile accessibile e, al contempo, dal carattere incisivo. Tornato sulla scia del genere spionistico, ma con un occhio attento allo spettro delle relazioni umane, il regista firma il suo ultimo “Black Bag: Doppio Gioco”: una sfilata di maschere dove i soggetti, come ingranaggi di un subdolo sistema, si muovono offuscando i confini tra vero e falso.

La storia

Coppia nella vita e nella professione, George Woodhouse e Kathryn St. Jean operano come agenti speciali per i servizi segreti britannici. Il sentimento che li unisce e la natura stessa del loro mestiere impongono un codice preciso e una particolare attenzione nel preservare la relazione, evitando quelle zone d’ombra che, con le competenze di cui dispongono, non rimarrebbero a lungo nascoste. In un contesto geopolitico altamente instabile, è sotto sorveglianza un dispositivo top secret denominato “Severus”, che, se finisse nelle mani sbagliate, potrebbe provocare la morte di migliaia di innocenti. Ma basta poco perché la vita privata s’insinui nel lavoro: notando per caso un dettaglio sospetto e accorgendosi di un comportamento ambiguo, George comincia a dubitare della fedeltà di sua moglie. Per ottenere risposte farà ciò che gli riesce meglio: investigare, agendo da spia con ogni mezzo necessario. Ma dov’è il confine tra i propri interessi e la sicurezza globale? E può esser giusto proteggere l’amore a scapito della giustizia?

Applausi

Da sempre maestro della suspense e del ritmo incalzante, il filmmaker fa brillare la regia all’interno di un impianto drammaturgico dalla solida architettura. Con marcata enfasi sui dialoghi, la scrittura appare congeniale tanto per il cinema quanto per una potenziale messinscena teatrale: lo dimostrano i personaggi, che agiscono freneticamente tra uno snodo e l’altro, mentre la cinepresa indugia sui particolari per amplificarne sfumature e intenzioni, rendendo l’insieme ancor più nitido e pregnante. Con al centro le singole poste in ballo, l’intrigo si definisce nel non detto, negli scambi impercettibili, negli sguardi che comunicano più delle parole e nel costante rimbalzo di battute. Ciò rende le performance degli interpreti quasi indecifrabili, impedendo qualsiasi previsione su onestà o colpevolezza. Tra questi, i due protagonisti sfoggiano una presenza scenica che inchioda alla sedia: Fassbender torna con un profilo tagliente, sospeso tra genio e squilibrio. Blanchett, dal canto suo, buca lo schermo con carisma e sensualità travolgenti. Un film calibrato, preciso e che colpisce nel segno, preferendo la forza dello script e la concretezza visiva agli stratagemmi pomposi o mirabolanti, per un risultato di un’eleganza rara, che certamente non capita di vedere tutti i giorni.