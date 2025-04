Quantità di pesce troppo ridotta, società multata 

Una sanzione da duemila euro è stata applicata alla Dussmann Service, società che ha vinto l’appalto per il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e secondarie di primo grado del Comune di Nuoro. La decisione arriva da parte del dirigente Roberto Del Rio al termine un’istruttoria condotta dall’amministrazione comunale, a seguito di alcune segnalazioni relative a inadempienze riscontrate nel servizio. Tutto è iniziato con un’ispezione alla fine dell’anno scorso da parte dei Nas dei carabinieri e, successivamente, del servizio Igiene alimenti e nutrizione della Asl 3. In particolare, nel corso di un controllo nella scuola dell’infanzia “Straullu”, è emerso che il quantitativo di pesce servito ai bambini risultava notevolmente inferiore a quanto previsto. La grammatura per la fascia d’età 3-6 anni doveva essere tra i 60 e i 70 grammi a bambino, ma il peso effettivo rilevato è stato di appena 36 grammi, circa il 40 per cento in meno rispetto alla soglia minima. Il Comune ha avviato un formale procedimento di contestazione. La società ha presentato le proprie controdeduzioni, ma l’amministrazione, valutata la documentazione, ha deciso di confermare la sanzione.

