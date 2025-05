Quanti vip, per Chiara Ferragni si scatenano i fans   

Il torneo di Roma è da sempre terra rossa, grinta e sudore. Ma il Foro Italico è probabilmente anche l'evento sportivo italiano più partecipato da vip e aspiranti tali. Un autentico red carpet dove si fondono sportivi, artisti, politici, influencer e personaggi del mondo della tv. Tra gli ex calciatori che hanno attirato di più l'attenzione l'ex capitano della Roma Francesco Totti (venuto a tifare nei giorni scorsi per Fabio Fognini), così come Zlatan Ibrahimovic, presente al Foro il giorno prima della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Habituè del torneo Fabio Galante, mentre ieri al match Musetti-Alcaraz c’erano anche l'allenatore Massimiliano Allegri e il difensore laziale Alessio Romagnoli. Restando allo sport, spicca l'ex azzurro del basket Gigi Datome.

Ma il vero bagno di folla è quello che ha accolto ieri Chiara Ferragni. La nota influencer (nell'occasione, non accompagnata da Giovanni Tronchetti Provera) è stata la protagonista fuori dal campo del pomeriggio romano di ieri, presa d'assalto dai tanti cacciatori di selfie lungo la passerella d'ingresso dell'impianto.

La musica

Le hit del momento sono entrate prepotentemente sul Centrale con l'esibizione di alcuni cantanti. Ieri doppio show, con i The Colors nel pomeriggio e Achille Lauro nel serale. Il pianeta della tv era rappresentato da Paolo Bonolis e Massimo Giletti, appassionati doc, Eleonora Daniele, da Dolcenera e Gigi Campanile (coppia finalista di Pechino Express) e l'ex gieffina Daniela Martani, spesso presente in tv come opinionista. Oggi per la finale femminile, davanti al capo dello Stato, non mancherà la solita passerella di vip e tanta romanità, non solo politica. Aspettando la finale.



