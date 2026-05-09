«Quanti sono gli alloggi comunali liberi?» 

Il bisogno di una casa cresce a San Gavino, in piena crisi economica e con gli aumenti di prezzi per carburanti e alimentari. I consiglieri comunali di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu, in un’interrogazione al sindaco Stefano Altea e all’assessora ai Servizi sociali Rachele Carrisi, chiedono chiarimenti sugli alloggi comunali liberi e non utilizzati, sugli affitti agevolati e sulle politiche del Comune sulla casa.

Il documento

«La situazione abitativa degli indigenti è di crescente fragilità, con l’aumento del numero di famiglie in condizioni di povertà. L’emergenza è grave. Molte persone vivono in alloggi insicuri o inadeguati, spesso non censiti ufficialmente, e i costi delle case in locazione non sempre sono sostenibili per i ceti più poveri». Quindi la richiesta alla Giunta comunale per un’azione più efficace rispetto a quella attuale: «Sappiamo – aggiungono i sei consiglieri - di alcuni alloggi di proprietà comunale attualmente liberi. I Comuni devono attivare soluzioni abitative temporanee (mesi o anni) per gestire le emergenze, spesso in collaborazione con enti del Terzo settore. Il welfare abitativo richiede un approccio integrato che combini la disponibilità di alloggi con interventi sociali (sostegni economici straordinari in caso di necessità). Per questo vogliamo sapere se sono attualmente presenti locali e alloggi di proprietà comunale disponibili e utili a rispondere alle situazioni di maggiore urgenza abitativa delle quali siamo venuti a conoscenza, in attesa di disponibilità più strutturate e permanenti».

Correre ai ripari

Ci sono alloggi inutilizzati da anni, sottolinea Silvia Mamusa: «A lungo è stata aperta una casa di pronta accoglienza temporanea per minori, poi chiusa. I locali attualmente non utilizzati, nella palazzina che costeggia la biblioteca comunale, possono essere usati come abitazioni: gli alloggi del centro di accoglienza non sono più vincolati al finanziamento ricevuto per la casa dei minori. Ci sono almeno 3-4 alloggi comunali liberi».

Senza certezze

Il bisogno di una casa è fondamentale per molte famiglie ma anche per persone che vivono da sole e non possono pagare un affitto, notevolmente aumentato negli anni. A tutto questo si aggiunge poi la forte crisi economica che colpisce la maggior parte dei centri del Medio Campidano e San Gavino fa i conti con la perdita di tanti posti di lavoro e con i giovani che migrano altrove.

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