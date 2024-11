Quanti profeti in terra sarda Officine Permanenti premia sette talenti isolani 

Sette storie straordinarie, sette protagonisti che hanno trasformato talento e impegno in un messaggio universale: la Sardegna eccelle e ispira. La V edizione del Premio Nemo Propheta (condotta dalla giornalista dell’Unione Sarda Francesca Figus) si è svolta alla Manifattura di Cagliari nell’ambito del festival Officine Permanenti e ha reso omaggio a figure di spicco della cultura e dello sport isolano. Una serata di grande partecipazione, in cui il pubblico ha celebrato coloro che, con le loro imprese, portano lontano il nome dell’Isola, intrecciando tradizione, innovazione e successo. Sul palco, Maria Sias, presidente dell’Associazione Ics, ha aperto la cerimonia affiancata da alcune figure premiate nelle passate edizioni, come l’apneista Chiara Obinu e il giovane velista Pierluigi Caproni, esempi luminosi di una Sardegna che sa distinguersi.

Sul podio

«Il Premio Nemo Propheta non è solo un riconoscimento, ma un messaggio di speranza e ambizione per il futuro», ha sottolineato Sias, richiamando l’importanza di celebrare i talenti isolani come patrimonio collettivo. «Ai premiati di oggi, e a quelli delle scorse edizioni, va tutta la nostra riconoscenza: sono i veri testimoni del valore della nostra terra», ha continuato.Ad aprire la lista dei premiati per lo sport, Marta Maggetti, campionessa olimpica di windsurf, la cui carriera rappresenta un paradigma di dedizione, resilienza e trionfo. La giovane atleta ha ricevuto il premio dallo skipper di Luna Rossa Max Sirena e dall’ingegnere Giuseppe Marghinotti, suggellando il connubio tra talento sportivo e progettualità tecnica. Un riconoscimento è andato anche a Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana Tennis, che con la sua visione ha contribuito a una nuova era per il tennis italiano. A ritirare il premio, data la sua assenza per le finali della Coppa Davis, è stata la moglie Cristiana Giannetti. Accanto a lui, è stato premiato il giovanissimo Federico (Freddy) Pilloni, fresco campione mondiale di windsurf nella classe iQFOiL Youth & Junior, che rappresenta il futuro della vela isolana. Nel segno dello sport paralimpico, hanno ricevuto il riconoscimento due protagonisti di valore: Mauro Dessì, allenatore nazionale di basket paralimpico, riconosciuto per la sua dedizione nel promuovere inclusione e crescita attraverso lo sport, e Viktorya Pistis Shablova, campionessa mondiale di paracanoa, che ha ricevuto il premio dalle mani dell’ammiraglio Giuseppe La Rosa della Lega Navale. Per la sezione cultura, il premio è stato assegnato a Jacopo Cullin, attore e regista capace di raccontare con intensità e leggerezza l’identità sarda, e a Maria Antonia Urru, imprenditrice tessile che unisce tradizione artigianale e innovazione creativa. A ritirare il premio per quest’ultima è stato il figlio Giuseppe Demelas, a testimoniare la continuità di una tradizione familiare votata all’eccellenza.

Ponte

L’evento, organizzato dall’Associazione Ics in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, ha saputo creare un ponte tra passato e futuro, valorizzando quei percorsi di vita che diventano motori di cambiamento. «Il nostro riconoscimento non è solo un premio simbolico, ma vuole essere un collegamento tra il mondo della cultura, dello sport e dell’ingegneria, sottolineando come queste discipline, apparentemente diverse, condividano la capacità di progettare e realizzare il futuro», ha concluso Maria Sias. Il Premio Nemo Propheta non è solo una celebrazione di meriti individuali, ma un tributo all’identità collettiva della Sardegna: una terra che sa reinventarsi, coltivare il talento e proiettarlo oltre i propri confini.

