«Quanti litigi nel derby» 

Sassari. «Nei derby con l’Olbia litigavamo pure sul pallone da utilizzare», ricorda Michele Pintauro. Foggiano di nascita, cresciuto nelle giovanili del Como, ha vinto il campionato di C1 con Como ed Empoli (ha anche una presenza in A) ed è arrivato alla Torres nel 1991, a 32 anni. Da allora non è più andato via. Ha difeso la porta rossoblù per quattro stagioni, ha allenato la formazione femminile per due campionati, i portieri delle giovanili per una stagione e adesso è responsabile tecnico della San Paolo a 360 gradi. «Seguo tutte le squadre, scelgo i tecnici e alleno i portierini. I dirigenti sono persone a modo e da affiliati collaboriamo strettamente con la Torres, facciamo riunioni insieme ai loro tecnici e siamo la società che ha fornito loro più giovani del vivaio».

Pintauro, che ricordi ha dei derby?

«Erano sempre partite tirate, non importa quale fosse la posizione in classifica. C’era e c’è una rivalità accesa in campo e fra tifoserie, ecco perché è una gara dal sapore particolare. Quando giocavamo a Olbia i tifosi mi lanciavano bottigliette e pietre, insomma, il derby caratteristico».

Aneddoti?

«Molino era l’attaccante dell’Olbia e Luceri il difensore della Torres. Prima della gara gli ho raccomandato di stare attento, di non cadere nelle provocazioni. Ebbene, Luceri fu espulso. Ma quel derby, non mi ricordo esattamente l’anno, fu acceso già prima del calcio d’inizio, quando io, capitano della Torres, e Truddaiu, capitano dell’Olbia, avemmo una discussione. Per me il pallone era sgonfio e l’arbitro mi diede ragione. E poi non sempre il derby finiva col triplice fischio...».

In che senso?

«Questo retroscena non l’avevo mai raccontato: finita la partita ho incrociato Molino fuori dagli spogliatoi e abbiamo avuto un durissimo battibecco».

Come sarà il derby di domenica?

«La Torres deve fare bene e l’Olbia deve stare attenta a non retrocedere. La Torres è più avvantaggiata, è più squadra e gioca meglio, come dice anche la classifica, ma il derby è sempre pericoloso».

La Torres vista da portiere com’è?

«La difesa è buona, ma è messa bene in tutti i reparti. La Torres è stata costruita spendendo i soldi molto bene. Acquisti oculati, esperienza e qualità. Il portiere Zaccagno magari viene impegnato meno di altri colleghi ma si disimpegna bene. Poi tenete conto che anche un portiere bravo ha 4-5 sbavature l’anno, ma lui è una garanzia».

Pintauro come vede la Torres oltre il campo?

«Bene, c’è una bella organizzazione, hanno coinvolto la città e questo è importante, Sassari ne aveva bisogno. Ci sono dirigenti giovani che hanno fatto il passo giusto, hanno messo mano anche allo stadio, creato un ambiente ospitale all’Acquedotto. L’unica cosa che manca, ma da sempre, è un centro sportivo, sarebbe la ciliegina sulla torta».

RIPRODUZIONE RISERVATA