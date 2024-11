Quanti incroci tra rossoblù e biancocelesti 

Al Cagliari Roberto Muzzi è arrivato a novembre 1994 dalla Roma, ma in realtà è tifoso della Lazio. E la maglia biancoceleste, diventando così un doppio ex della partita di domani, è riuscito a vestirla nella parte finale di carriera: dal 2003 al 2005, coronando il sogno di giocare e segnare in Champions League. In rossoblù ha totalizzato 64 gol in 157 presenze, chiudendo nel 1999 col passaggio all'Udinese, con la Lazio invece 11 in 62 partite. In biancoceleste ha finito la sua esperienza a settembre 2005, ceduto al Torino, mentre col Cagliari ha riaperto il discorso - con un nuovo ruolo - nel 2022 prima come club manager e ora come coordinatore tecnico di Primavera e Under 18. Con una curiosità: nei Lazio-Cagliari giocati in carriera all'Olimpico (3 in rossoblù, 1 in biancoceleste) non ha mai segnato e ha collezionato appena un punto, 0-0 il 30 aprile 1995.

I trasferimenti

Non tantissimi i giocatori arrivati a Cagliari direttamente dalla Lazio. Curiosa la questione portieri, perché nel 1987 i rossoblù presero (assieme all'attaccante Giampaolo Saurini) proprio dai biancocelesti Mario Ielpo, che difese i pali nella doppia promozione dalla C1 alla A, nelle successive due salvezze e nella storica qualificazione Uefa. Coppa dove, complice il suo passaggio al Milan, in porta giocò un altro arrivato dai capitolini, Valerio Fiori, titolare dal 1993 al 1996. Pochi mesi dopo Fiori, a novembre, stesso passaggio per Dario Marcolin, mentre nel 95-96 arrivarono in coppia Mauro Bonomi e Giorgio Venturin per una stagione. Dalla Lazio il Cagliari ha preso anche l'attaccante Giovanni Ferrari (1976, primo trasferimento in assoluto), l'attuale allenatore della Torres Alfonso Greco (1989) e Pasquale Foggia (2007, con un grande avvio). Il percorso inverso l'hanno compiuto Fernando Viola (1976), Fabio Poli (1985) ma soprattutto Giuseppe Pancaro (1997 dopo la retrocessione, vinse 7 trofei fra cui il campionato del 2000) e Federico Marchetti (2011, dopo un anno fuori rosa per dissidi con Cellino).

I doppi ex

Nella rosa del Cagliari nessuno ha giocato con la Lazio, all'opposto invece figurano Luca Pellegrini (36 presenze tra il 2019 e il 2020) e Matías Vecino (9 con 2 gol nel 2014). Fra quelli passati diversi gli attaccanti: tre anni e mezzo al Cagliari (con 40 gol) e uno alla Lazio per Alessandro Matri, diciotto e sei mesi per Rolando Bianchi, mentre Bernardo Corradi dopo due brevi periodi in rossoblù ebbe un ottimo biennio biancoceleste (2003-2005) contribuendo con un gol a vincere la Coppa Italia 2004. Fra gli altri spiccano Keita Baldé, Renato Buso, Luciano De Paola (ma alla Lazio durò pochissimo) e Modibo Diakité. Su entrambe le panchine Davide Ballardini (con la Lazio nel 2009 vinse la Supercoppa), Paolo Carosi, Giuseppe Materazzi, Edy Reja e Zdeněk Zeman.

