Quanti esonerati: da Napoli a Roma, Salerno da record  

La girandola sulla panchina della Salernitana, con quattro allenatori nel giro di otto mesi, ha dato un bell'impulso al conteggio degli esoneri in serie A. Dall'Empoli al Napoli, dalla Roma al Sassuolo, il cosiddetto valzer degli allenatori ha cominciato a risuonare presto nel massimo campionato nazionale e non ha mai smesso, coinvolgendo nomi di primo piano come Josè Mourinho e Rudi Garcia ma anche Maurizio Sarri, che peraltro si è dimesso anche in controtendenza rispetto alle idee della società.

Quando ancora mancano nove giornate alla fine, gli esoneri sono dodici, eguagliando il dato della stagione 2019-2020, anche se nel 2011/2012 si arrivò a diciannove. Il primo tecnico ad essere sollevato dall'incarico è stato Paolo Zanetti, durato solo quattro giornate a Empoli, seguito un mese e quattro partite dopo da Paulo Sousa, alla guida della Salernitana. Al loro posto erano stati chiamati, rispettivamente, Aurelio Andreazzoli e Filippo Inzaghi, entrambi destinati a lasciare il testimone più avanti nel corso della stagione dato che la loro cura non ha cambiato le sorti dei toscani e dei campani.

Nel frattempo si stava consumando il dramma del Napoli, pallida copia della squadra campione d'Italia che già a novembre ha deciso di esonerare Rudi Garcia, arrivato al posto di Luciano Spalletti e che ha dato una nuova occasione a Walter Mazzarri. Il francese è stato il quarto allenatore a perdere il posto - preceduto di un mese da Andrea Sottil che con l'Udinese terz'ultima ha dovuto lasciare la guida a Gabriele Cioffi -, ma col nuovo anno c'è stata una notevole accelerata. L'Empoli a gennaio ha chiamato al posto di Andreazzoli Davide Nicola, con la squadra sempre in zona pericolo, ma il colpo grosso è stato l'esonero dopo venti giornate di Josè Mourinho da parte della Roma per la scelta – azzeccata – di Daniele De Rossi, con i giallorossi dal nono posto al quinto attuale.

Salerno e Napoli

A febbraio, con la Salernitana sempre ultima, è arrivato l'esonero di Inzaghi per chiamare Fabio Liverani, che ieri ha lasciato la panchina a Massimo Colantuono. Nel mentre, finiva l'avventura di Mazzarri, col Napoli affidato a Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia. Pochi giorni dopo, il Sassuolo ha dato il benservito dopo tre stagioni ad Alessio Dionisi e, dopo l'interim a Emiliano Bigica, la scelta è caduta su Davide Ballardini. Marzo ha visto la mossa del Lecce, trovatosi pericolante, e che è passato dalla guida di Roberto D'Aversa a quella di Luca Gotti, e soprattutto il caso Sarri, col tecnico toscano che ha deciso di mollare la Lazio e la squadra affidata al vice Giovanni Martusciello in attesa della scelta del sostituto: che è il croato Igor Tudor.

RIPRODUZIONE RISERVATA