Quanti azzurri nella notte Sinner trova Kokkinakis 

La prima certezza: Jannik sinner giocherà domani la prima sfida a Indian Wells contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, 99 Ato, che ieri si è imposto sullo statunitense Marcos Giron in due set (6-3, 7-5), garantendosi un secondo turno contro l’azzurro, numero 3 della classifica Atp ma virtualmente già al secondo posto. Ancora da definire l’orario del match. Sinner ieri è stato protagonista di un dolce siparietto con la famiglia Nadal, perché nella struttura che ospita il torneo, in California, il tennista italiano si è intrattenuto con il piccolo Nadal, 2 anni, e ha giocato con lui, prima di allenarsi in vista della gara di domani.

Nella notte scorsa, ora italiana, sono scesi in campo Arnaldi (contro Van Assche), Cobolli (con Carballes Baena), Fognini (Zapata Miralles) e Sonego (contro Kecmanovic). In campo sempre ieri le azzurre Cocciaretto, Bronzetti, Giorgi e Trevisan.

