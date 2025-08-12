Quante stelle! Strino, Rea  e Trentemøller  

Eleonora Strino, Trentemøller e Danilo Rea: basterebbero questi nomi a rendere imperdibile per tutti gli appassionati la giornata di oggi al festival Time in Jazz.

Mattina e pomeriggio

La giornata si apre alle 11 nel Parco di San Giuseppe a Sant’Antonio di Gallura con il trio della chitarrista, compositrice e arrangiatrice napoletana Eleonora Strino, con Giulio Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Nel pomeriggio, alle 18, l'area del Santuario di Nostra Signora di Castro, nella campagna di Oschiri, ospita “Un anno sull’Altipiano”. In guerra qualche volta abbiamo anche cantato”, una produzione di Insulae Lab e Time in Jazz in cui, alla voce dell'attore Felice Montervino, che interpreta in un intenso reading musicale i testi dell'opera di Emilio Lussu, si uniscono le composizioni musicali del pianista Pietro Lussu, nipote dell’autore

Di rientro a Berchidda, dopo la consueta parata per le vie del paese dei Mefisto Brass, l'appuntamento quotidiano del Festivalbar – la minirassegna ospitata ogni sera da un diverso bar del paese - è alle 20 al Jazz Pub: di scena Gold Mass, autrice e produttrice di musica elettronica new trip hop, dance e techno.

La notte

La serata in piazza del Popolo propone due set decisamente differenti tra loro. Il primo, alle 21.30, vedrà impegnato Danilo Rea in un concerto per piano solo, perfetta dimensione per esprimere il suo universo artistico e il naturale talento per l’improvvisazione. Il secondo set, uno dei concerti più attesi del trentottesimo Time in Jazz, vede protagonista uno dei nomi più rappresentativi della scena musicale scandinava, Trentemøller, con la sua band composta da Emma Acs (voce e synths), Brian Batz (chitarra), Jens Hein (basso), Silas Tinglef (batteria), con lo stesso musicista danese ai synths. Nato nel 1972 a Vordingborg e residente a Copenaghen, Anders Trentemøller è noto per melodie e paesaggi sonori oscuri e atmosferici, una cifra musicale elaborata lungo un percorso costellato di produzioni e registrazioni - sei album in studio (a partire da "The Last Resort" del 2006), varie compilation, oltre a decine di singoli e remix (di nomi come Depeche Mode, Tricky, Pet Shop Boys, A Place To Bury Strangers, Soft Moon, Unkle e Franz Ferdinand) e oltre cinquecento concerti e numerosi tour mondiali. Uscito lo scorso settembre, il suo ultimo album, "Dreamweaver", prosegue il cammino combinando elementi di shoegaze, dark wave. (red. spet.)

