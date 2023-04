Quante risate Signora Maisel, ci mancherai 

Cappotti in quantità sconfinata abbinati a cappelli, alcuni dei quali in arrivo dalla maison Dior e datati anni Cinquanta e Sessanta, guanti lunghi e setosi da sfilare tra una gag e l’altra: la quinta e purtroppo ultima stagione di una delle serie più amate e premiate (20 premi Emmy e 54 nomination) sta arrivando. “The Marvelous Mrs. Maisel” (“La fantastica signora Maisel”), scritta dai coniugi Amy Sherman e Daniel Palladino, sarà disponibile da venerdì prossimo su Pime Video.

Torneranno dunque anche i monologhi fulminanti e la rocambolesca nuova vita di Midge Maisel (Rachel Brosnahan), casalinga molto benestante che si butta sul cabaret quando rivoluziona la sua vita dopo la separazione dal marito che la tradisce. Dove l’avevamo lasciata? In mezzo a una tempesta di neve, appena abbandonato il Carnegie Hall e dopo essere stata fatta fuori dalla tournée. Cosa succederà? Midge, più che mai determinata ad andare avanti e a lottare per la sua fama, abbraccerà finalmente il successo? Di sicuro non ha perso la lingua affilata e l’umorismo tagliente e accanto a lei ci saranno ancora la sua agente Alex Borstein (Susie Myerson), i genitori Tony Shalhoub (Abe Weissman) e Marin Hinkle (Rose Weissman), l’ex Michael Zegen (Joel Maisel), i suoceri Kevin Pollak (Moishe Maisel) e Caroline Aaron (Shirley Maisel) ma anche Milo Ventimiglia, arrivato nella quarta stagione, nei panni del bell’uomo.

