Quante (e quali) sfumature ha la verità? Giuristi, intellettuali e giornalisti a confronto 

In origine era assoluta, poi è divenuta relativa. Oggigiorno si declina al plurale. Che cosa è successo alla verità? È successo che ha a che fare con gli esseri umani: la pretesa che si possa asserirla con certezza, e sia uguale in ogni tempo e in ogni luogo, è, per l’appunto, una pretesa. Non una, ma tante sono “Le verità”, hanno detto filosofi, magistrati, avvocati, giornalisti, chiamati a raccolta dall’associazione Giulia Giornaliste Sardegna, dapprima, per scrivere un libro omonimo sull’annosa questione, poi per un convegno con i suoi autori e autrici nella Facoltà di Studi umanistici, che si è tenuto ieri a Cagliari.

Cronisti

Aperto dal giornalista Maurizio Mannoni, introdotto da Elisabetta Gola, prorettrice alla Comunicazione di UniCa, e Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, moderato da Daniela Pinna, l’incontro ha scandagliato il concetto in lungo e in largo, dimostrando che l’unico aggettivo che si confà al vero è aperto. Oppure, per usare una parola ricorsa, la verità fa il paio con ricerca, per questo, ha ricordato Mannoni, ai cronisti di una volta si chiedeva di avere «buone gambe». Gli arti di sotto devono essere agili, perché la verità abbisogna di indagine, mica si trova bella e pronta; poi di «buoni occhi», perché, quando accade, il fatto cambia faccia a seconda del punto di osservazione; di «buone orecchie», perché una cosa è la verità, un’altra l’opinione. Infine, di «buon cuore», che detto così pare banale, ma vuol dire onestà: termine desueto, ma comportamento necessario, ancora di più in questo blog di bla bla che è il mondo, dove discernere il vero dal falso è mestiere di fatica. Proprio questo è quanto dovrebbero fare i professionisti dell’informazione, ed è un’illusione pericolosa pensare di farne a meno. Una volta che si riconosca che la verità non ama i vincoli di spazio e di tempo, insomma «è fluida», per dirla con Roberta Celot, responsabile Ansa Sardegna, sta al giornalista mediarla ai lettori, con responsabilità, e la «buona fede» di chi, finché crede che ciò che dice è vero, sicuramente non mente.

Giuristi

Almeno così la pensava sant’Agostino, citato dall’avvocata Valeria Aresti, che con Marco Cocco, magistrato, ha portato il punto di vista del giurista. È noto che verità sostanziale e verità processuale sono distinte, e non per forza sovrapponibili, perché l’una sta all’altra come il volto alla maschera, ciò che è e ciò che si mostra. Del resto, gli esseri umani sbagliano, continuamente ahinoi. E lo fanno loro malgrado, ha spiegato Micaela Morelli, perché di suo il cervello, senza che ci si metta la cattiva volontà, fa errori: vuoi per le emozioni che alterano i colori delle cose, vuoi per la memoria che ricostruisce il passato a modo suo, vuoi, infine, perché chi frequenti orienta il tuo sguardo. Allora, conclude la neuroscienziata, come si fa ad accedere alla verità se la stessa rappresentazione del mondo è la proiezione di ciò che pensiamo e sentiamo? Come se ciò non bastasse, ha aggiunto Elisabetta Gola, il linguaggio complica le cose. Quella roba «pane al pane e vino al vino» è un fake news: le parole non aderiscono alle cose come un guanto alla mano, bensì, le trasfigurano, come un buon sarto fa con il proprio cliente. «Il modo di raccontarle», precisa Gola, «cambia la verità delle informazioni». Titolare “Uno tsunami di migranti” l’articolo che riferisce dell’arrivo di un gruppo di stranieri, non è l’asciutta descrizione di un fatto, piuttosto l’interpretazione di ciò che è accaduto: un giudizio, non una cronaca.

Filosofi

Se «la verità è un percorso di conoscenza» -ha sostenuto la filosofa Francesca Ervas illustrando gli ostacoli (bias) che lo punteggiano, aiuta sapere che «non c’è un unico modo di essere vero» secondo il filosofo Massimo Dell’Utri, anche se questo non vuol dire che la verità è una banderuola che gira con il vento. La verità è complicata, e neanche la storia, che studia il passato, cioè qualcosa che sta fermo, riesce a stabilirne una che sia una. «Una verità storica oggettiva non esiste», sancisce Marco Pignotti, «e per fortuna», aggiunge lo storico. Al solito perché gli esseri umani più dei fatti amano le interpretazioni, e poi perché, al netto del rigore che accompagna l’analisi di fonti e documenti, la conoscenza è sempre parziale, e più sono le prospettive da cui si osserva, minore è la distanza che separa dalla verità. Alla quale, durante l’incontro, ci si è avvicinati con la pluralità degli interventi.

Interventi illustri

Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, ha parlato di «verità dogmatica», sottraendola all’astrattezza di un’idea, per restituirle la vitalità di una relazione tra colui che crede e il dio cui si affida. La conclusione dell’incontro -a cui hanno partecipato anche Silvano Tagliagambe, professore emerito di Filosofia della Scienza, i filosofi: Michele Camerota, Luciano Colombo, Adriano Fabris, Francesco Paoli, le giornaliste di Giulia: Serena Bersani, Silvia Garambois, il presidente dell’Ordine sardo dei giornalisti Francesco Birocchi - è stata affidata a Simonetta Selloni, presidente dell’Associazione della Stampa sarda, prima donna nell’isola a ricoprire questo incarico in 6o anni di sindacato. «È necessario mantenere acceso un faro sul tema, perché, se è vero che "la democrazia muore nell’oscurità", recita il motto del Washington Post, anche la verità muore nell’oscurità».

