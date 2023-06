«Quant’è complicato attirare i turisti senza neppure un hotel» 

«Sì e capita spesso che queste strutture siano piene per buona parte dell’anno, perché c’è anche chi viene per lavoro. In occasione di manifestazioni ed eventi poi è un vero problema».

«Come si promuove il turismo senza neppure un hotel? È molto, molto faticoso». Il sindaco di Villacidro Federico Sollai ha un bel problema da risolvere: custodisce un tesoro impossibile da monetizzare. Il patrimonio naturalistico di Villacidro vanta boschi, cascate maestose, siti di grande pregio culturale ma neppure un letto da offrire a chi viene fin qui per poterlo scoprire. «L’accoglienza è un fattore determinante, è difficile catalizzare turisti con manifestazioni di vario tipo se non possiamo offrire loro un alloggio adeguato».

Dove si può dormire a Villacidro?

«L’unica accoglienza è quella di B&B e affittacamere, circa una decina e per fortuna stanno crescendo».

La richiesta c’è?

«Sì e capita spesso che queste strutture siano piene per buona parte dell’anno, perché c’è anche chi viene per lavoro. In occasione di manifestazioni ed eventi poi è un vero problema».

Da quanto va avanti così?

«Diversi anni, dalla chiusura dell’ultimo dei tre hotel che erano presenti in paese».

Come gestite l’organizzazione di eventi?

«Per Ciliegieti aperti, la festa di Sant’Isidoro, il motoraduno o anche il Premio Dessì – per citare alcuni esempi – siamo costretti a fare alloggiare gli ospiti fuori da Villacidro, anche perché non tutti sono disposti ad andare in B&B, c’è chi vuole qualcosa di più confortevole. Per non parlare di San Sisinnio».

Che succede per San Sisinnio?

«È stato inserito tra le 12 grandi feste identitarie della Sardegna, sarà ancora più articolata e complessa, avrà un grande richiamo turistico, e tutte queste persone non avranno dove alloggiare. Noi possiamo fare molto nella promozione ma poi bisogna fare i conti con la realtà».

Tra gli eventi di maggiore richiamo c’è la Skyrace.

«È una manifestazione sportiva con atleti che arrivano da tutta Europa. Sa che gli organizzatori hanno dovuto mettere a disposizione le loro case perché non c’erano posti letto?».

Siete parte di un progetto turistico del Gal.

«Puntiamo a valorizzare e mettere a sistema i percorsi naturalistici del Linas con i musei e gli altri siti di valore culturale. È un progetto di tutti i comuni che fanno parte del compendio del Linas».

Esistono strutture che potrebbero essere convertite in hotel?

«Assolutamente sì, ce ne sono diverse. Per esempio l’ex hotel Esit. Tra l’altro è in corso uno studio dell’Università di Cagliari per la valorizzazione di questi immobili di pregio proprio a fini turistici».

Il Comune può fare qualcosa?

«Stiamo predisponendo il nuovo Puc e siamo proprio nella fase in cui i privati propongono iniziative imprenditoriali indicando una zona che possa avere una particolare destinazione d’uso. Noi valuteremo le proposte e costruiremo insieme un percorso per far sì che si possa realizzare questo progetto».

È il suo appello agli imprenditori?

«Sì, chi vuole investire venga a Villacidro: questo è il momento giusto».

