Quant’è brutta quella chiesa 

Castiadas dalle spiagge meravigliose con un mare da favola, buon cibo, pace e tranquillità. Tutto vero. Ma Castiadas è finita anche nel catalogo dei mostri urbani creato da Massimo Adiansi, un architetto bresciano che ha avuto appunto l’idea di raccogliere sulla pagina Instagram Architerror il “lato B” dell’architettura, lo stile brutto di oggi «che però - sottolinea sui suoi seguitissimi canali social - magari è lo stile bello di domani».

La raccolta

Un catalogo dove, con la giusta ironia, sono finite opere architettoniche di mezzo mondo: da un ospedale con una pianta da guerre stellari (Arezzo) ad un vespino rosso all’interno di un bagno con la sella trasformata in un water. E ancora il grattacielo che sembra unito da una cerniera a Seoul o l’hotel a forma di aereo in Libano per finire a Camisa, una delle borgate di Castiadas. Proprio qui c’è una chiesetta dalle forme improbabili che ha colpito gli Architerror: «Il frontone mitreo - sottolineano con la giusta dose di ironia - rappresenta il peso sulla coscienza di chi ne ha trafitto lo stile, mentre le colonne di ordine agonico lo sorreggono con la sola forza della fede».

La storia

In effetti si tratta di una villetta poi trasformata in una chiesetta, come spiega il sindaco Eugenio Murgioni: «Un tempo - racconta - nella borgata di Camisa le messe si celebravano in una stanza. I residenti si lamentavano, volevano una chiesetta. Ed ecco che allora, grazie anche ad un mio interessamento, è stata realizzata. Stiamo parlano di circa 25 anni fa ed è stata dedicata a Santa Lucia». Murgioni ammette che «forse la struttura originaria non si addiceva ad una chiesa, non dimentichiamoci però che il battesimo nasce in un fiume».

Le reazioni

Quanto, appunto, all’inserimento della chiesetta nel catalogo degli Architerror «nell’essere dispiaciuto - aggiunge Murgioni, anche lui con un pizzico di ironia - sono anche contento, è sempre un’occasione per parlare di Castiadas anche perché il bello e il brutto sono soggettivi, è una questione di gusti». Per il sindaco, insomma «sarebbe stato meglio se si parlasse solo del bello ma va bene lo stesso, Castiadas è presente ed è quello che conta». Anche se, alla fine, lo stesso primo cittadino forse avrebbe progettato diversamente la chiesetta di Santa Lucia «ma poi ogni amministrazione comunale si affida ad un tecnico che sviluppa la sua fantasia».

