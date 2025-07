Quanta scienza sulle nostre spiagge! 

“La scienza del mare” è la nuova serie televisiva che racconta il mare come un laboratorio a cielo aperto. La scienza si nasconde ovunque, tra spiagge, occhiali e onde e in questa serie la osserveremo da vicino. Ogni episodio alterna riprese in esterna ed esperimenti in laboratorio, per approfondire le scoperte fatte sul campo. Attraverso esperimenti semplici e coinvolgenti, curiosità sorprendenti e osservazioni sul campo, la serie mostra come dietro le cose più comuni si nascondano fenomeni scientifici affascinanti.