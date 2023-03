Quanta Italia a Indian Wells 

Inizia questa sera Indian Wells, il primo Atp1000 della stagione, che apre il tradizionale “Sunshine double” statunitense, seguito da Miami. Mancheranno solo due dei primi venti giocatori al mondo, ma non sono nomi qualunque: out per le note vicende Covid il numero 1 Nole Djokovic e per infortunio il 9 Rafa Nadal.

Pokerissimo azzurro

Cinque gli azzurri nel main draw maschile. Partiranno dal secondo turno le teste di serie numero 11 Jannik Sinner (13 Atp), 19 Lorenzo Musetti (21) e 20 Matteo Berrettini (23), mentre esordiranno subito Lorenzo Sonego (60) contro l'australiano Jason Kubler (75) e Fabio Fognini (88) contro il mancino statunitense Ben Shelton (41). Nella notte americana hanno giocato il turno decisivo delle qualificazioni Francesco Passaro (116) contro il tennista di Taipei Tung-Lin Wu (175), Matteo Arnaldi (115) opposto all'australiano Thanasi Kokkinakis (94) e Roberto Marcora (594), in tabellone grazie al ranking protetto, atteso dall'australiano Aleksandar Vukic (186).

Le italiane in campo

Cinque l e italiane, nel main draw guidato dalla numero 1 del mondo Iga Swiatek. Già al secondo turno la numero 23 del seeding Martina Trevisan, in campo Camila Giorgi (46) che attende una qualificata, Elisabetta Cocciaretto (50) contro la spagnola Nuria Parrizas Diaz (88), Jasmine Paolini (63) opposta alla tedesca Tatjana Maria (70) e Lucia Bronzetti (71) contro la mancina statunitense Bernarda Pera (43). Nella notte, Sara Errani, fresca di ritorno in Top100 (è 97), ha sfidato per un posto in tabellone la mancina olandese Arantxa Rus (107).



RIPRODUZIONE RISERVATA