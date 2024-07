Quanta bellezza c’è da cogliere nel “Nuovo disordine mondiale” 

Libri, workshop, musica, teatro e buon cibo sotto il segno di un “Nuovo disordine mondiale”, ovvero la IV edizione del festival letterario Neanche gli Dei promosso dalla cooperativa Vox Day, che con questo titolo presenta un ricco calendario di eventi, da giovedì a domenica negli spazi all’aperto del Lazzaretto di Sant’Elia a Cagliari.

Nuove consapevolezze

Giornate intense in cui si avvicenderanno sul palco scrittori, giornalisti, ricercatori, studiosi, medici, musicisti e attori per tracciare e diffondere nuovi percorsi, saperi e approcci all’era contemporanea, in un clima di dialogo e condivisione aperta con il pubblico. Da sempre il focus del festival si esprime nell’esaltare nuove consapevolezze, approfondimenti e punti di vista in grado di rendere lo scenario quotidiano, personale e collettivo, materia dinamica e fertile, oltre ogni narrazione convenzionale.

Residenze per artisti

Taglia il nastro del festival il 25 luglio alle 19.30 Francesca Sassu, manager culturale e professionista nel settore delle residenze per artisti in Sardegna, con la presentazione del libro “B&B or not B&B, questo è il dilemma! Risate e consigli pratici da chi ha vissuto il lato comico e tragico dell'ospitalità ed è sopravvissuto” (Grande Libro). L’opera è scritta da un’autrice misteriosa che mantenendo segreta la sua identità non calca il palco, definendosi solo con le iniziali E.T. Ne fa quindi le veci Francesca Sassu che accompagna il pubblico in un bizzarro viaggio nel settore dell’accoglienza, tra aneddoti, esilaranti, avventure al limite dell’assurdo e consigli pratici, raccolti nel libro. Tra i battiti del luogo più intimo e delicato dell’individuo, quello del cuore e dell’anima, prosegue la manifestazione alle 20.30, con Federico Traversa e il suo libro “Boom! Viaggio nella meditazione trascendentale (Il Punto d’Incontro Edizioni). Dalla spiritualità alla cyber security, alle 21.30, il microfono passa a Carloalberto Sartor, tecnico informatico con importanti esperienze nell’elettronica e nelle radiotrasmissioni, che presenta “Conosco la tua password. Manuale di autodifesa informatica” (Il Punto d’Incontro Edizioni). Alle 22.30 si parla poi di benessere animale e nuovi approcci alla salute di cani e gatti con il veterinario Alessandro Prota, autore di molti manuali tra cui “Biotipi a 4 zampe” (Macro Edizioni).

Riequilibrio bioenergetico

Nella seconda giornata, ecco tra i protagonisti lo scrittore e giornalista d’inchiesta Gianluca Ferrara; l’ex ufficiale dell'esercito, dottore in Legge, conferenziere, ricercatore scientifico, sceneggiatore di cinema e teatro Marco Pizzuti; la psicologa, psicoterapeuta e scrittrice Donatella Caprioglio; l’eclettico artista Nicola Agus. Sabato invece ecco due eccellenze nel panorama della psicoterapia, filosofia e tecniche di meditazione e riequilibrio bioenergetico: Davide Viola e Luca Borriero; i giornalisti Gabriele Sannino e Gianmarco Landi; “Leggono libri brutti” è lo spettacolo che chiude la serata con Auroro Borealo & Ruggero de I Timidi. Domenica, ultimo giorno di festival, in scena ancora Gabriele Sannino e Gianmarco Landi con due workshop; Sauro Pellerucci con il suo libro “Il mondo delle persone per bene” (Si!Edizioni); Maurizio Martucci che presenta “Tecno-Uomo 2030 - Teorie e tecnologie transumaniste per la mutazione della specie 2030” (Il Punto d’Incontro Edizioni); Pietro Ratto con il suo “I Frescobaldi e gli altri - Dalle crociate alla Congiura dei Pazzi, dalla Guerra dei Cent’anni all’ascesa di Matteo Renzi, banchieri ai vertici del potere, ieri come oggi” (Bibliotheka) e gran finale con il graficomico Alvalenti e il suo “Humor Graphic Show - Quando il disegno fa spettacolo”. (red. est.)

