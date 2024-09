Quando Zedda disse  «Alla fine ci saranno solo degli alberelli» 

È il 24 luglio scorso. Sindaco da appena un mese, Massimo Zedda convoca una conferenza stampa a Palazzo Bacaredda per illustrare ai cagliaritani le novità sul progetto di riqualificazione di via Roma. «Non sono delle novità, il problema è che non sono state raccontate alla città dalla precedente amministrazione», spiegava il sindaco, raccontando come alcune prescrizioni della Soprintendenza avessero cambiato il cantiere di via Roma. «Prescrizioni arrivate nel 2023 e a marzo del 2024 che hanno determinato che al posto del prato debba essere ripristinato il granito», con alberature di ridotte dimensioni al posto del bosco, spiega Zedda. «Concordata con l’Arst la non rimozione delle palme che sono una caratteristica di via Roma, mentre il progetto iniziale ne prevedeva l’eliminazione», spiegava ancora il sindaco.

Nella stessa occasione, Zedda avvertiva che era «mancata la coordinazione tra i progetti di piazza Matteotti, via Roma, metropolitana e Autorità Portuale. C’era in origine, anche una progettazione come superficie a verde negli spazi dell’autorità portuale», la parte interessata dalla fase 2, per intendersi, «peccato però che con l’autorità nessuno aveva interloquito e avesse aggiudicato un suo progetto che riguarda il diporto» ( ma. mad. )

