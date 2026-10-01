Quando un matto riaccende la scintilla del teatro 

La comunità ogliastrina si racconta sabato con "Incanti" diretto da Cada Die Teatro. Lo spettacolo sarebbe dovuto andare in scena durante il Festival dei Tacchi ma il 3 ottobre alle 17.30 in biblioteca il pubblico assisterà all'esito di un percorso formativo e teatrale che Cada Die Teatro vive tutto l'anno tra le scuole e la quotidianità del territorio. Un’intensa restituzione scenica diretta da Francesca Pani con le parole di Antonio Catalano e gli abitanti del territorio ogliastrino. Incanti racconta la storia poetica di un piccolo paese ai piedi della montagna stretto nella morsa di una siccità che ha prosciugato le fonti e inaridito i legami umani, riducendo le giornate a un silenzio immobile e privo di speranza, finché l'intervento visionario di Antine, il matto del paese, riaccende la scintilla della meraviglia collettiva. In scena: Anna Maria Corda, Elisabetta Campanale, Delia Mura, Chiara Saba, Matteo Corona, Paola Melis, Giovanni Mura, Rosina Pilia, Marcella Puddu, Fabrizio Loi, Mauro Antonio Melis, Gaia Mura, Anita Boi, Virginia Pistis, Carolina Mura, Flavia Puddu, Aurora Cerina, Elisabetta Deplano, Mara Locci, Irene Moi, Asia Chiai, Cristina Contu e Rebecca Corgiolu. Incanti è il frutto del laboratorio di Francesca Pani, con il contributo di Mauro Mou, Lara Farci e Maria Mou, disegno luci e suono di Emiliano Biffi.

RIPRODUZIONE RISERVATA