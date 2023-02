Quando Truzzu  decise di tagliare i nuovi aumenti  

Per il sindaco, il presidente del Consiglio e gli assessori gli aumenti erano scattati già la scorsa estate quando la Regione (dando seguito a una legge nazionale voluta dall’Anci) aveva firmato la determina con la quale metteva a disposizione per gli aumenti degli stipendi degli amministratori locali di Cagliari circa 800mila euro (10 milioni per tutta l’Isola). Una cifra insufficiente a coprire gli aumenti reali per tutti. Perché stando alle regole fissate da Roma, un sindaco di città metropolitana avrebbe potuto incassare la cifra di 13.800 euro lordi al mese. Ma Paolo Truzzu, non volendo utilizzare neanche un euro dei cagliaritani per questi aumenti di indennità di carica, ha deciso di “tagliare” il proprio stipendio di quasi 3.000 euro e anche quello di presidente del Consiglio e assessori. Così, il sindaco percepisce 11.090 euro lordi, mentre il presidente del Consiglio Edoardo Tocco e gli assessori 6.654 euro lordi al mese. Giorgio Angius, che ha il doppio incarico di assessore all’Urbanistica e di vicesindaco, percepisce circa 8.000 euro lordi al mese. Tutto a costo zero per i cagliaritani. ( ma. mad. )

