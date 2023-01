Quando tradire tua moglie vuol dire tradire anche te stesso 

«Prima di tutto, per interpretarlo ho giocato molto sul fatto di essere anche regista dell’opera. La prospettiva di Robert, che sapeva già prima che gli venisse confessato di essere tradito dalla moglie e dal suo più caro amico, è simile a quella di chi firma la regia, è come se entrambi supervisionassero ciò che vivono. Sono due prospettive che si sfiorano. Robert è uno sconfitto ma non per il fatto di essere tradito, ma perché si è adagiato, non sa più emozionarsi e tantomeno emozionare».

I nostri adulteri sono interiori e approfondiscono la nostra solitudine. Le parole di George Steiner, brillante scrittore e intellettuale francese, condensano il significato celato dietro “Tradimenti” del drammaturgo Harold Pinter. Un’opera teatrale, uscita nel 1978, che il tema del tradimento approfondisce e scandaglia sino a coglierne il più intimo particolare e che il regista Michele Sinisi porterà in scena oggi al Teatro Civico di Alghero, domani a Olbia e il primo febbraio a Macomer per la Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa del Cedac. Una pièce intricata e intrigante che Sinisi, tra gli artisti più talentuosi della scena contemporanea, è stato in grado di rappresentare andando oltre le apparenze.

Sinisi, oltre a occuparsi della regia, lei è protagonista con la figura di Robert il marito tradito da Emma, interpretata da Stefania Medri, insieme al suo migliore amico Jerry i cui panni sono vestiti da Stefano Braschi. Che personaggio è il suo?

«Prima di tutto, per interpretarlo ho giocato molto sul fatto di essere anche regista dell’opera. La prospettiva di Robert, che sapeva già prima che gli venisse confessato di essere tradito dalla moglie e dal suo più caro amico, è simile a quella di chi firma la regia, è come se entrambi supervisionassero ciò che vivono. Sono due prospettive che si sfiorano. Robert è uno sconfitto ma non per il fatto di essere tradito, ma perché si è adagiato, non sa più emozionarsi e tantomeno emozionare».

Jerry è un uomo poco leale o c’è altro dietro?

«Definirlo poco leale sarebbe semplicistico, la sua è una figura che va approfondita. Di sicuro Jerry tradisce quello che è considerato il suo migliore amico da cui è profondamente diverso e al contempo complementare. Jerry è tutto ciò che Robert non ha il coraggio di essere: passionale, spontaneo e privo di catene».

Cosa unisce i tre personaggi?

«Una profonda fragilità di base e l’essere schiavi di una società che esige siano sempre performanti. In realtà, tutti e tre, desiderano un legame che sia tale e non una convenienza».

Che ruolo gioca la gelosia?

«Importante, perché comunque la gelosia è un sentimento umano con cui tutti facciamo i conti. Apparentemente, sembra che qualcuno riesca a conviverci ma non è propriamente così: la gelosia sa essere subdola e negare la sua esistenza è una ipocrisia che porta a conseguenze spiacevoli».

Lei ha partecipato al film “Esterno Notte” di Marco Bellocchio nel ruolo del capo della Polizia Giuseppe Parlato. Che esperienza è stata?

«Eccezionale, Bellocchio è un artista unico perché dotato di una maestria che rende tutto poetico ed esatto. Lavorare con lui significa toccare con mano ciò che differenzia un bravo artista da un fuoriclasse».

Tradire gli altri significa tradire se stessi?

«Sì. È un concetto quasi maieutico: noi non esistiamo se non nella misura in cui riusciamo a raccontarci e a rapportarci con gli altri».

