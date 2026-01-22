«Quando torneremo nelle nostre case?» 

Dopo sette mesi di attesa vana, gli inquilini della palazzina popolare colpita dal grave incendio divampato il 2 giugno al sesto piano dell’edificio in via Guido Rossa, a Guspini, passano la parola a un legale. Le quattro famiglie fuggite dalle stanze in fiamme aspettano ancora di fare rientro a casa e, soprattutto, non sanno quando questo potrà avvenire. Ecco perché attraverso l’avvocata Emanuela Paschino hanno chiesto a Comune e Area di fare in fretta con la messa in sicurezza degli immobili dove, però, ci sono ancora da rimuovere le macerie e persino da smaltire la carcassa di un animale all’interno di uno degli appartamenti. Nel documento si sottolinea come, a distanza di mesi, i lavori non siano ancora iniziati, alimentando ansia e disagio tra i residenti.

La denuncia

A dare voce alle famiglie è Monica Cireddu, che parla a nome dei genitori, Pietro Cireddu e Antonia Riggio. «Abbiamo richiesto una lettera all’avvocato – spiega – ma il problema è che ci sono ancora sfollati. Ritengo scorretto ciò che è stato detto: il Comune si era formalmente dichiarato disponibile alla rimozione della carcassa, come indicato nel verbale dei vigili del fuoco, ma questo non è mai avvenuto. Inoltre è doveroso evidenziare che ci sono ancora famiglie sfollate e che le informazioni diffuse risultano inesatte. Per ottenere risposte concrete alcuni residenti si sono visti costretti a rivolgersi a un legale. Chi di competenza conosce bene la realtà dei fatti».

Il Comune

Sulla vicenda interviene l’assessora comunale all’Edilizia residenziale pubblica Stefania Atzei: «La competenza su manutenzione, ripristino e gestione degli immobili – inclusa la rimozione delle macerie e lo smaltimento dei materiali – spetta all’ente proprietario, ovvero Area. L’incendio del 2 giugno è stato devastante – afferma – con numerose famiglie che dall’oggi al domani si sono ritrovate senza casa. Area è però stata presente: a tutte le famiglie coinvolte è stato assegnato un alloggio temporaneo; alcune hanno inizialmente rifiutato la sistemazione per poi accettarla in un secondo momento». Atzei ribadisce però un punto chiave: «La lettera inviata dai condomini tramite il loro legale è comprensibile per la preoccupazione per il futuro, ma non può essere accolta dal Comune poiché l'ente non è proprietario delle palazzine». Dalle ultime interlocuzioni con il Comune, Area ha confermato l’avvio delle procedure per la rimozione delle macerie e per lo smaltimento della carcassa segnalata: «Il Comune si dichiara disponibile a fare da tramite per favorire il ritorno delle famiglie nelle loro abitazioni», conclude Atzei.

