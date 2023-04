Quando sole fa rima con rivoluzione Il (Tommaso) Paradiso non attende 

Proseguire. Nonostante le delusioni, nonostante i problemi, nonostante le porte chiuse in faccia. Questo è necessario e questo rimarca Tommaso Paradiso nel suo nuovo singolo “Viaggio intorno al sole” (Island Records) pubblicato il 24 marzo scorso e accompagnato da un elegante video realizzato dal team di YOUNUTS!. Un singolo che sarà un tassello fondamentale del prossimo tour del cantautore romano “Tommy 2023” che prenderà il via proprio dalla Capitale il 16 novembre. Il pezzo, scritto insieme a Matteo Cantaluppi che ha curato anche la produzione musicale, è un crescendo di sentimenti condensati da un ritornello che rimane impresso: «Vado in confusione, mi spacchi la faccia. Viaggio intorno al sole, viaggio intorno al sole», seguito poco dopo da «fuori la rivoluzione, la rivoluzione». Una rivoluzione personale prima ancora che globale, in grado di rendere le piccole cose punto di forza. Il sound evoca atmosfere nostalgiche, con una batteria in pieno stile anni Ottanta resa ancora più profonda da un giro di chitarra elettrica che valorizza una ritmica ben cadenzata. Le parole sono pronunciate con chiarezza e arrivano dritte al punto senza perdersi in orpelli inutili per ricordare, una volta di più, che vale sempre la pena dare ascolto alle proprie emozioni.

