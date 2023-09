Quando sognavamo le ragazze dei manifesti 

In una dimensione nostalgica del tutto estranea ai ritmi esasperati del tempo corrente, l’ultima commedia firmata Luca Lucini (“Le mie ragazze di carta”) ci porta nella Veneto degli anni 70 attraverso l’ingenuità e sorpresa del suo giovane protagonista. La famiglia Bottacin si trasferisce in città per respirare una realtà vibrante di progresso.

Primo e Anna si ambientano a poco a poco nel nuovo contesto urbano, scoprendone oltre al fascino la velata ipocrisia del cittadino medio. Trovano casa infatti proprio di fronte a un cinema specializzato sui film erotici; le critiche si sprecano fra gli stessi che la notte, di nascosto, non perdono una sola delle pellicole in programma. È qui che Tiberio - unico figlio della coppia - cerca di cavarsela fra i nuovi compagni e le situazioni in casa. Fa presto amicizia con Giacomo, figlio del proprietario del cinema, che una sera di nascosto gli fa vedere in sala alcune scene a luci rosse. Fra le interpreti Tiberio perde la testa per un’irresistibile bionda, scoprendo un sentimento prima del tutto sconosciuto. La cercherà in tutti i giornali e riviste conservando segretamente le sue foto e coltivando il sogno, prima o poi, d’incontrarla dal vivo. La leggerezza che anima la pellicola si percepisce soprattutto nel ritratto di una società semplice, che pur con le sue contraddizioni fa trasparire una ferma bontà di spirito. Andrea Pennacchi e Maya Sansa danno giusta credibilità al contesto, con istanti che regalano sorrisi ed anche un pizzico di malinconia. Un progetto spontaneo e senza inutili ambizioni, legato al solo scopo di trascinare il pubblico rispettosamente a sé.

