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Dermatologia
15 luglio 2026 alle 00:49

Quando si arrossano le pieghe cutanee 

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Cos’è l’intertrigine da Candida?

Con l’arrivo dell’estate, il caldo e la maggiore sudorazione favoriscono la comparsa dell’intertrigine da Candida, un’infezione che interessa le pieghe cutanee, come inguine, ascelle e solchi sottomammari. Si manifesta con arrossamento, macerazione, prurito e bruciore. Tra i principali fattori predisponenti figurano obesità, diabete, iperidrosi e l’utilizzo di indumenti poco traspiranti. La diagnosi è generalmente clinica e il trattamento si basa sull’impiego di antimicotici topici associato alla correzione dei fattori favorenti. Un ruolo fondamentale è svolto dalla prevenzione: mantenere le pieghe cutanee asciutte, indossare abiti in fibre naturali, limitare l’attrito.

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