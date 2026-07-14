Quando si arrossano le pieghe cutanee 

Cos’è l’intertrigine da Candida?

Con l’arrivo dell’estate, il caldo e la maggiore sudorazione favoriscono la comparsa dell’intertrigine da Candida, un’infezione che interessa le pieghe cutanee, come inguine, ascelle e solchi sottomammari. Si manifesta con arrossamento, macerazione, prurito e bruciore. Tra i principali fattori predisponenti figurano obesità, diabete, iperidrosi e l’utilizzo di indumenti poco traspiranti. La diagnosi è generalmente clinica e il trattamento si basa sull’impiego di antimicotici topici associato alla correzione dei fattori favorenti. Un ruolo fondamentale è svolto dalla prevenzione: mantenere le pieghe cutanee asciutte, indossare abiti in fibre naturali, limitare l’attrito.