Quando segnavano per il Genoa 

Genova e il Genoa, per loro, non è un'idea come un'altra. Storie diverse, condite dai gol, quelli che magari oggi Leonardo Pavoletti, Gianluca Lapadula ed Eldor Shomurodov, in rigoroso ordine di apparizioni con la maglia del Grifone, sperano di regalare al Cagliari. In una sfida che no, non può essere una sfida qualunque. Soprattutto ora che tutti e tre sono usciti dal letargo, prendendosi in qualche modo la scena.

La leggenda del Pavoloso

Ranieri si sfrega le mani, perché tutti gli attaccanti a disposizione come oggi non li ha mai avuti. E se il calcio vive anche di regole non scritte, Sir Claudio certamente confida nella legge del gol dell'ex, che se dovesse realizzarsi questo pomeriggio farebbe ancora una volta sorridere il Cagliari e i suoi tifosi. Che contro il Frosinone la gioia l'hanno avuta da capitan Pavoletti, nostro signore dei minuti di recupero. Doppietta al 94' e al 96', roba da guinness dei primati. Gioie che il bomber livornese aveva regalato anche ai tifosi di Marassi, che proprio per questo lo ribattezzarono “Pavoloso”. Un primo assaggio furono le 6 reti in 10 gare, dopo l'approdo sotto la Lanterna a gennaio 2015, poi il bis nella stagione successiva, quando i gol furono 14 in 25 partite. In totale, con la maglia del Grifone, Pavoletti ha griffato 25 reti nelle 47 gare giocate in Liguria, abbastanza per conquistare un posto nel cuore della Gradinata Nord. E si sa, quando i grandi amori finiscono, resta un vuoto, che qualcuno colma con i ricordi e altri col rancore. Lui, Pavoletti, quegli anni non li ha mai scordati, anche se poi il destino ha voluto che proprio contro il Genoa arrivasse la prima delle 47 segnature regalate alla causa del Cagliari.

Odi et amo

Se Pavoletti è stato l'uomo dell'ultimo momento col Frosinone, a Udine il Cagliari ha ritrovato il suo principe del gol, Lapadula. Che è rientrato dopo quasi cinque mesi dall'ultima volta, ha annusato l'aria e ha lasciato il segno, col gol-qualificazione al minuto 120. Un classico dell'italo-peruviano, altro ex del pomeriggio. Anche se poi a Genova il vero Lapagol non l'hanno mai visto. C'erano grandi attese, quando sbarcò in rossoblù, nell'estate del 2017, dal Milan. Poteva essere amore, rimase un calesse: 6 reti nelle 28 gare di campionato giocate nella prima stagione, appena una l'anno dopo, con sole otto presenze. In totale 38 partite e 8 gol, un feeling mai nato e, alla fine della seconda stagione, un divorzio indolore.

La prima volta

Un ricordo diverso è, infine, quello di Shomurodov. Che cerca ancora la sua prima volta con la maglia del Cagliari e che proprio col Genoa ha conosciuto il calcio italiano. «Lo scelsi io in un lotto di possibili acquisti», ha ricordato giovedì a “Il Cagliari in diretta” Rolando Maran, che lo allenò proprio a Genova nel 2020. Una stagione da protagonista, quella dell’ uzbeko, a segno 8 volte in 31 partite, abbastanza per guadagnarsi la chiamata della Roma. Dove però non è riuscito a ripetersi. E chissà che la legge dell'ex, oggi, non possa regalargli la prima gioia con la maglia del Cagliari per dimostrare che Maran, tre anni fa, in fondo ci aveva visto giusto.

